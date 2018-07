Čiastočne uzavrú D3 pri Hornom Hričove kvôli výmene mostných záverov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Horný Hričov 10. júla (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) od utorka od 12. h čiastočne uzatvorí diaľnicu D3 pri Hornom Hričove v úseku mosta D3-016 nad lesnou cestou v ľavom jazdnom páse v smere na Považskú Bystricu. Most sa nachádza na D3 v kilometri 4,950 v úseku medzi križovatkami Bytča a Žilina - Západ. Dôvodom je výmena mostných záverov.Hovorkyňa NDS Michaela Michalová TASR informovala, že stavebné práce budú počas výmeny mostných záverov realizované v ľavom jazdnom páse v dvoch etapách.doplnila.Obmedzenie platí do nedele 19. augusta do 12. h.