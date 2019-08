Čiastočnú uzáveru D1 na mostoch medzi Trnavou a Hlohovcom predĺžia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. augusta (TASR) - Až do nedele 18. augusta do 12.00 h bude z dôvodu výmeny mostných záverov uzavretá D1 v úseku Trnava - Hlohovec.Uzávera mala pôvodne trvať do pondelka 5. augusta.informovala NDS.