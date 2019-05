Cibula Fest privíta opäť legendy a špičky českej a slovenskej scény

Hudobný festival Cibulafest, archívna snímka. Foto: ACCESS Production Hudobný festival Cibulafest, archívna snímka. Foto: ACCESS Production

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. mája (TASR) - Najväčší česko-slovenský multižánrový a multigeneračný festival Cibula Fest privíta fanúšikov na letisku v Holíči v termíne 18. až 20. júla. Headlinermi tohto ročníka budú Kryštof, Kali, Polemic, IneKafe, Mandrage, Smola a Hrušky či Gladiator, nebudú chýbať ani hudobné legendy Peter Nagy či Dalibor Janda. TASR informoval PR manažér Dodo Mikláš.V minulých ročníkoch sa medzi slovenskými a českými hudobnými hviezdami predstavili aj zahraničné, ako napríklad Scooter, Thomas Anders a Modern Talking, Alphaville, Cpt. Jack, Bell Book and Candle, Graham Candy a ďalší. Organizátori sa tento rok rozhodli postaviť line up výlučne zo slovenských a českých interpretov.„Tieto dve hudobné scény ponúkajú množstvo kvalitných interpretov a my sme sa rozhodli vsadiť práve na túto kartu. Do budúcnosti zahraničné hviezdy nevylučujeme, no tento ročník bude československý. Myslíme si, že sme zostavili kvalitný mix interpretov, z ktorých väčšina sa nám osvedčila už v minulosti,“ povedal pre médiá organizátor Cibula Festu Vladimír Chrenka.Hudobné hviezdy sa predstavia v silnom zložení každý festivalový deň. Už vo štvrtok 18. júla to na hlavnom pódiu okrem iných rozbalí aj porotca speváckej súťaže The Voice Kali a IneKafe, dídžeji Robert Burian a Milan Lieskovský, v piatok 19. júla skupina Kryštof, ktorá odohrá jediný koncert na Slovensku v tomto roku, Polemic či Smola a Hrušky, v sobotu 20. júla Peter Nagy, Dalibor Janda, Gladiator a Mandrage. Tešiť sa môžu aj fanúšikovia kapely Queen. Sobotný program kapiel uzavrie pražská Queenie so svojou World Show, ktorá je jednou z najuznávanejších Queen tribute kapiel na svete.Po niekoľkých ročníkoch sa na Cibula Fest vracia aj Motozóna s vlastným pódiom a programom, kde budú môcť milovníci dvojkolesových strojov užívať vlastný motocamping, zhliadnuť exhibíciu v boxe, súťaž miss mokré tričko a ďalšie motorkárske súťaže. Tretím pódiom bude obľúbená Cool Aréna, kde si na svoje prídu najmä fanúšikovia hip-hopu či reggae.„Chystáme ešte ďalšie prekvapenia, ktoré našim návštevníkom oznámime v najbližšom čase. Prezradíme len to, že tí pravidelní budú milo prekvapení zo zmien a aktivít, ktoré pre nich pripravíme,“ dodal Chrenka.