Cibulková hovorí, že ukončenie kariéry a tehotenstvo spolu nesúvisia

Na snímke slovenská tenistka Dominika Cibulková. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šamorín 11. decembra (TASR) - Tehotenstvo nebolo dôvodom ukončenia kariéry bývalej slovenskej tenistky Dominiky Cibulkovej. Povedala to v utorok, deň po tom, ako na sociálnej sieti Instagram prvýkrát oficiálne potvrdila, že očakáva prírastok do rodiny.Tridsaťročná Cibulková oznámila koniec aktívnej činnosti 12. novembra pri príležitosti krstu autobiografie Tenis je môj život. Hoci už vtedy bola tehotná, rozhodnutie padlo ešte skôr.povedala Cibulková, ktorej prvý potomok by mal prísť na svet začiatkom júna.Cibulková zavítala v utorok na podujatie Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) pre potenciálnych účastníkov Tokia 2020, aj keď jej už ďalšia účasť pod piatimi kruhmi "nehrozí". Posledný zápas totiž odohrala ešte na tohtoročnom Roland Garros.