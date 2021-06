Cichanovská vyzýva k tvrdším sankciám proti Lukašenkovi, mali by byť podľa nej čo najsilnejšie

Tri kolá sankcií

14.6.2021 (Webnoviny.sk) - Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská vyzvala na tvrdšie sankcie proti režimu prezidenta Alexandra Lukašenka . Vyjadrila sa tak v rozhovore pre nemeckého vysielateľa DW s tým, že je to jediný efektívny spôsob, ako zatlačiť na neho a jeho administratívu.„Lukašenko rozumie len reči sily a ekonomických sankcií. To je mechanizmus, ktorý by bolo treba použiť ... sankcie by mali byť čo najsilnejšie,“ povedala Cichanovská, ktorá žije v exile v litovskom Vilniuse, počas dvojdňovej návštevy Berlína.Posledné tri kolá sankcií, ktoré na Lukašenka a ďalších vysokopostavených bieloruských predstaviteľov uvalila Európska únia (EÚ) , boli podľa jej slov „skôr morálneho charakteru“.Cichanovská pritom zároveň dúfa, že v ďalšom kole opatrení bude zahrnutých viac predstaviteľov, ktorí mali podiel na násilnostiach proti protestujúcim a oponentom režimu.Koncom roka 2020 EÚ na Lukašenka, ktorého označujú aj za „posledného európskeho diktátora“, a jeho najbližších spojencov uvalila sankcie v súvislosti so spornými prezidentskými voľbami z 9. augusta 2020. Cichanovskú pritom mnohí považujú za skutočnú víťazku volieb a únia Lukašenka neuznáva ako právoplatnú hlavu štátu.V súčasnosti platia sankcie proti 88 ľuďom, vrátane Lukašenka, ktorí nesmú vstúpiť na územie EÚ a zmrazili im tiež všetky účty v európskych bankách. Sankcie sa týkajú aj siedmich štátnych podnikov a organizácií.Cichanovská je však presvedčená, že tieto sankcie sú nedostatočné, najmä, keď sa podľa nej ukázalo, že Lukašenko a jeho režim nepredstavujú hrozbu len pre Bielorusov, ale aj pre ďalšie štáty.Tridsaťosemročná politička tým odkazovala na májový incident, keď bieloruské úrady prinútili lietadlo spoločnosti Ryanair smerujúce z Atén do Vilniusu pristáť v Minsku, kde následne zatkli novinára Ramana Prataseviča a jeho priateľku Sofiu Sapegu.Európsky blok následne uvalil na Bielorusko ďalšie sankcie, vrátane zákazu pre bieloruské aerolinky používať vzdušný priestor únie a tiež zakázali európskym leteckým spoločnostiam lietať ponad Bielorusko.Cichanovská zároveň prostredníctvom svojho rozhovoru pre talk show To the Point z dielne DW vyzvala európskych politikov, aby svoje kroky nezakladali na tom, čo vidia v televízii, ale na „utrpení ľudí“.Podľa bieloruskej ľudskoprávnej organizácie Viasna je k 12. júnu naprieč Bieloruskom za mrežami 477 ľudí, ktorí sú politickými väzňami. Medzi nimi je aj Cichanovskej manžel Sergej, obľúbený bloger, ktorý plánoval kandidovať za prezidenta, no v máji 2020 ho zatkli a v súčasnosti mu za rôzne obvinenia hrozí 15 rokov väzenia.Po manželovom uväznení sa o zvolenie za prezidentku uchádzala Cichanovská, no Lukašenko sa vyhlásil za víťaza volieb a v krajine vypukli protesty. Cichanovská musela následne ujsť z krajiny.Zo súčasnej politickej a humanitárnej krízy sa podľa nej krajina dostane len po nových voľbách a zmene politického systému. „Lukašenko nesmie zostať pri moci,“ skonštatovala.V Európe sa podľa vlastných slov stretla s „demokratickými politikmi“, s politikmi, ktorým „záleží na názore ľudí“ a vďaka tomu vie, ako by chcela, aby to vyzeralo v Bielorusku.Politička pritom priznala, že je sama často vystrašená a unavená, ale chápe, že nemá právo sa vzdať, pretože „ľudia, ktorí sú vo väzení sa nevzdali“ a teraz trpia aj za ostatných. Domov sa Cichanovská podľa vlastných slov vráti hneď, keď na ňu bude jej domov pripravený.