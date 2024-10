Cichanovská žiada okamžité prepustenie viac ako 200 politických väzňov, udelenie milostí by podľa nej malo pokračovať

Represie pokračujú

Udelenie milostí

6.10.2024 (SITA.sk) - Líderka bieloruskej opozície v exile Sviatlana Cichanovská vyhlásila, že dovedna 224 politických väzňov v Bielorusku musí byť čo najskôr prepustených. Zároveň vyzvala západné krajiny, aby rokovali o ich prepustení s bieloruskými úradmi.Samozvaný bieloruský prezident Alexander Lukašenko v roku 2020 rozpútal brutálny zásah proti nesúhlasu v reakcii na masové protesty . Tie vypukli po voľbách , v ktorých získal šieste funkčné obdobie. Opozícia a Západ však voľby označili za zmanipulované.Podľa ľudskoprávnej skupiny Viasna bolo odvtedy zadržaných viac ako 65-tisíc ľudí a represie pokračujú. Podľa skupiny Viasna je momentálne za mrežami viac ako 1 300 politických väzňov.Cichanovská, ktorá v roku 2020 kandidovala proti Lukašenkovi a bola nútená opustiť krajinu krátko po hlasovaní, uviedla, že opozícia a obhajcovia ľudských práv identifikovali 224 politických väzňov, ktorí by mali byť okamžite prepustení."Neplnoletí, starší ľudia, ľudia s vážnymi zdravotnými problémami alebo matky viacerých detí... Týchto ľudí treba okamžite a bezpodmienečne prepustiť," uviedla vo vyhlásení Cichanovská.Lukašenko, ktorý vládne v krajine krajinu železnou rukou už 30 rokov a na budúci rok sa bude usilovať o ďalšie znovuzvolenie, popiera, že by v Bielorusku boli politickí väzni.V ostatných mesiacoch však omilostil 115 ľudí, ktorí trpeli zdravotnými ťažkosťami, požiadali o milosť a verejne sa kajali. Cichanovská kvitovala udelenie týchto milostí a povedala, že "tieto kroky by mali pokračovať".