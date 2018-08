Čičvianske hradné slávnosti a včelársky chodník si pozreli stovky ľudí

Na snímke hrad Čičva. Foto: TASR - Tomáš Doboš Foto: TASR - Tomáš Doboš

Sedliská 19. augusta (TASR) – Čičvianske hradné slávnosti a nový včelársky chodník si prišli v nedeľu do obce Sedliská vo Vranovskom okrese pozrieť stovky ľudí. Pripravený bol pre nich aj zaujímavý program.uviedol pre TASR výkonný riaditeľ občianskeho združenia Pro futuro hradu Čičva Ľubomír Hutka.Ide už o tretí ročník tohto podujatia. Počet návštevníkov počas nedele vyčíslil na viac ako 400. Podľa neho je z roka na rok vidieť, že ľudia majú o takéto akcie záujem. Ako uviedol, radi sa pozrú na šermiarov, sokoliarov, deti si zas môžu vyrobiť handrové bábiky či vyzdobiť perník, s čím sa v bežnom živote často nestretávajú.Záujemcovia si mohli tiež vyskúšať streľbu z luku, hod oštepom i sekerou, ale aj jazdu na koni. Pre návštevníkov bola pripravená ulička remesiel, a tiež komentovaná prehliadka hradu. Novinkou oproti predošlým rokom boli divadelné predstavenia v podaní Divadla Portál a Kladzanského ľudového divadla.Podujatie bolo spojené s otvorením Včelárskeho náučného chodníka na hrad Čičva, ktorý zrealizovali včelári pôsobiaci v Ondavskom regióne s finančnou podporou obce Sedliská.uviedol pre TASR jeden z iniciátorov myšlienky, zároveň včelár zo Sedlísk Jozef Tomčák.Realizácia náučného chodníka si podľa jeho ďalších slov vyžiadala približne 280 hodín práce. Má 14 tabúľ, na ktorých sa ľudia, ako uviedol Tomčák, okrem iného dozvedia aj to, že včely opeľujú zhruba 75 percent všetkého rastlinstva.poznamenal s tým, že chodník slúži aj na to, aby sa včelári a ich práca dostali do väčšieho povedomia verejnosti. Ide o prvú etapu projektu s názvom Ulička včelárov na hrad Čičva.Na záchrane hradu Čičva pracuje občianske združenie od októbra 2014. Prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1316. Jeden čas patril rodine Bátoriovcov. Podľa slov Hutku ho Alžbeta dostala ako veno pri svadbe s Františkom Nádašdym. Plnil najmä strážnu funkciu. Aktuálne na hrade pracuje 14 ľudí.