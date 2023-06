Cieľom pripomienky Svetového dňa utečencov je šíriť povedomie o výzvach ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy

Bezplatný multižánrový program

17.6.2023 (SITA.sk) - V sobotu si celý svet pripomína, a teda deň, ktorý je poctou ľuďom núteným utiecť zo svojej krajiny.Pri tejto príležitosti organizuje Nadácia Milana Šimečku , Slovenská humanitárna rada a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov podujatie Svetového dňa utečencov, ktoré odštartuje o 14:00 na Primaciálnom námestí v Bratislave.Nadácia Milana Šimečku o tom informovala v tlačovej správe. Sprievod sa zavŕši na Tyršáku, kde je pre návštevníkov pripravený multižánrový program s aktivitami pre všetky vekové kategórie. Podujatie je bezplatné.Svetový deň utečencov 2023 vyzdvihuje význam inklúzie pri poskytovaní nádeje, príležitostí a východísk pre milióny utečencov na celom svete.Cieľom podujatia je šíriť povedomie o výzvach, ktorým utečenci čelia a o potrebe účinných stratégií pri začleňovaní utečencov do hostiteľských komunít. Podstatu podčiarkuje téma tohto ročníka Nádej ďaleko od domova: Svet aj pre utečencov.„Symbolom tohto dňa je dáždnik. Je to záchrana, istota a pomocník v núdzi. Preto ho ako štít chceme symbolicky rozprestrieť nad tými, ktorí to potrebujú. Nielen na Slovensku, ale po celom svete Dáždnikové pochody upozorňujú ako veľmi sú ľudia na úteku zraniteľní a potrebujú našu pomoc. Ukážme im našu spolupatričnosť počas osláv Svetového dňa utečencov, ale aj v ostatné dni,“ uviedla riaditeľka nadácie Veronika Fishbone Vlčková Ako nadácia vysvetlila, začlenenie je dôležitým faktorom riešenia utečeneckej krízy, pretože umožňuje vysídleným osobám znovu získať kontrolu nad svojím životom a stať sa sebestačnými.„Svet, ktorý prijíma utečencov a poskytuje im príležitosti, je svetom, ktorý podporuje nádej a pokrok," uviedla nadácia.„Ráno sa v pokoji zobudiť, ísť do práce, cez víkend tráviť voľný čas so svojou rodinou alebo kamarátmi. To všetko sú pre mnohých z nás bežné veci. Čo je pre nás samozrejmosťou, si však nemôže dovoliť viac ako 35,3 milióna ľudí, ktorí boli nútení svoju krajinu opustiť, aby našli ochranu a lepší život ďaleko od svojich domovov," uzavrel riaditeľ Slovenskej humanitárnej rady Peter Devínsky.