Cieľom Svetového dňa výživy je dosiahnuť nulový hlad na svete

Rím/Bern 16. októbra (TASR) - Každý rok sa v približne 150 krajinách sveta konajú rôzne podujatia - od maratónskych behov cez pochody proti hladu, výstavy, kultúrne akcie či koncerty až po rôzne súťaže - na oslavu Svetového dňa výživy.Pripadá na 16. októbra a jeho hlavné oslavy sa uskutočnia v Ríme, sídle Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Hlavnou myšlienkou tohto Dňa je dosiahnuť zdravú výživu vo svete, v ktorom už nebude panovať hlad.Ako ďalej uviedla FAO, Svetový deň výživy patrí medzi najsledovanejšie dni zaradené do kalendára OSN. Stovky podujatí a aktivít sa stávajú miestom stretnutia verejnosti s predstaviteľmi vlád, podnikov, mimovládnych organizácií, tlačových agentúr, miestnych orgánov moci a občianskej spoločnosti s hlavným cieľom: podnietiť verejnosť, aby sa aktivizovala v prospech ľudí trpiacich hladom a za zdravú výživu pre všetkých.Dosiahnuť cieľ - nulový hlad na Zemi - neznamená len riešiť problém hladu vo svete, ale aj možnosť poskytnúť výživu ľuďom a starať sa o planétu. V tomto roku FAO v rámci Svetového dňa výživy prišla s výzvou adresovanou všetkým odvetviam v spoločnosti, aby všetci ľudia mali prístup k zdravej strave z udržateľných zdrojov.V súčasnosti je vyše 670 miliónov dospelých a 120 miliónov detí (vo veku 5-19 rokov) obéznych, vyše 40 miliónov detí do päť rokov má zvýšenú hmotnosť a 820 miliónov iných ľudí trpí hladom, upozornila FAO.Zlá výživa predstavuje hlavný rizikový faktor úmrtnosti na svete na neprenosné choroby, najmä srdcovocievne, diabetes (cukrovka) či niektoré typy rakoviny. Nesprávne stravovacie návyky predstavujú pätinu úmrtí na svete, zaťažujú rozpočty rezortu zdravotníctva.Obezita a rôzne iné formy nesprávneho stravovania v súčasnosti postihujú každého tretieho človeka; do roku 2025 to bude každý druhý človek. Ako FAO ďalej konštatovala, dobrou správou je, že existujú dostupné riešenia na zníženie všetkých foriem nezdravého stravovania, ale vyžadujú si väčšiu angažovanosť a prijímanie opatrení na úrovni celého sveta.Na 16. októbra pripadá aj Svetový deň chleba. Vo väčšine sveta sa chlieb chápe ako základná a súčasne aj ako symbolická potravina. Biely či čierny chlieb zabezpečuje výživu a poskytuje proteíny, vitamíny a stopové prvky.Medzinárodný zväz pekárov v úsilí o pozdvihnutie povedomia verejnosti o výživových a zdraviu prospešných stránkach tejto potraviny založil v roku 2002 Svetový deň chleba s tým, že sa bude konať 16. októbra. Tento deň má zároveň upozorniť na celý proces výroby - od zasiatia obilia cez prácu pekára až po nákup produktu.