Čierna Hora vníma výročie ukončenia 1. sv. vojny so zmiešanými pocitmi

Na archívnej snímke Duško Markovič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Podgorica 11. novembra (TASR) - Čierna Hora vníma 100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny so zmiešanými pocitmi. Na jednej strane by si chcela pripomenúť obete tohto vojnového konfliktu, na strane druhej je to obdobie, po ktorom zmizla z mapy Zeme.V nedeľu to podľa tlačovej agentúry APA vyhlásil čiernohorský premiér Duško Markovič.Podľa jeho slov krajina, ktorá bojovala na strane Srbska a teda Dohody, prišla v prvej svetovej vojne o asi 20.000 padlých.Po skončení vojny a okupácie Čiernej Hory jednotkami Rakúsko-uhorskej monarchie, ako je známe, Národné zhromaždenie v novembri 1918 zosadilo panovníka, kráľa Nikolu I. a následne rozhodlo o spojení so Srbskom, respektíve začlenení do Juhoslovanského kráľovstva pod vládou dynastie Karadjordjevičovcov.V druhej svetovej vojne sa po rozbití celistvosti Juhoslávie nemeckými okupantmi stal z Čiernej Hory v roku 1941 bábkový štát talianskych nacistov. Po oslobodení a ukončení druhej svetovej vojny sa po územných zmenách stala Čierna Hora jednou zo šiestich republík niekdajšej Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávia.Nezávislosť krajiny sa obnovila až v roku 2006.