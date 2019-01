ČIERNA PREDPOVEĎ: Niektorí experti nevylučujú pád bitcoinu až na nulu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Davos 23. januára (TASR) - Cena bitcoinu môže padnúť na nulu, uviedol veľký investor v kryptopriestore a zakladateľ BCG Digital Ventures Jeff Schumacher počas diskusie na Svetovom ekonomickom fóre v Davose venovanej budúcnosti blockchainu.Kryptomeny majú za sebou zlý rok, keď vlani ich celková trhová hodnota padla o vyše 480 miliárd USD (422 miliárd eur), ako vyplýva z údajov Coinmarketcap. Bitcoin dosiahol koncom roka 2017 rekord, a potom takisto prudko oslabil. V stredu sa obchodoval po 3571 USD. Niektorí experti počítajú s jeho ďalším poklesom."Predpokladám, že pôjde na nulu. Myslím si, že je to úžasná technológia, ale neverím mu ako mene. Nezakladá sa na ničom," povedal Schumacher o bitcoine.Schumacher je veľkým investorom do firiem pôsobiacich v oblasti blockchainu, čo je technológia, ktorá je základom bitcoinu.Podľa spoluzakladateľa spoločnosti Silver Lake Partners Glenna Hutchinsa sa bitcoin mohol v budúcnosti stať uschovávateľom hodnoty. Hutchins podobne ako napríklad šéf Ripple Brad Garlinghouse uviedol, že ako investor sa sústredí na technológiu blockchainu.Podľa Schumachera odvetvie sa teraz snaží vytvoriť "otvorené decentralizované systémy". V podstate budú protokolmi alebo infraštruktúrou novej generácie, ktorú budú môcť využívať firmy podobne ako dnes cloud computing.Garlinghouse očakáva rozšírenejšie prijatie blockchainu v priebehu piatich rokov, zatiaľ čo podľa Schumachera to bude trvať len 3 roky.