Čierne stavby nezlegalizovali ani nezaplatili pokutu, štyristo Rómov môže prísť o strechu nad hlavou

Zvolávajú pracovné stretnutie

Situáciu dlhodobo monitorujú

7.4.2025 (SITA.sk) - Starosta obce Torysa pri Sabinove nariadil obyvateľom osady odstránenie čiernych stavieb. Pozemky, na ktorých ich obydlia stoja, totiž užívajú bez akéhokoľvek právneho titulu.Podľa starostu obce Jozefa Stedinu obyvatelia osady na opakované výzvy, aby svoje obydlia zlegalizovali, doposiaľ nereagovali a nezaplatili ani pokutu. Z daného dôvodu im poslal výzvy, aby čierne stavby do deviatich mesiacov definitívne odstránili.Búranie 77 nelegálnych obydlí by pripravilo o strechu nad hlavou štyristo Rómov. Informovala o tom v pondelok riaditeľka mediálneho odboru Kancelárie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Miriam Žiaková Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško hľadá so starostom obce Torysa systémové riešenie.„V súvislosti so vzniknutou situáciou zvolávam operatívne pracovné stretnutie so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ministerstva spravodlivosti, ministerstva dopravy a Slovenského pozemkového fondu, kde chcem zúčastneným predstaviť návrh riešenia tejto mimoriadnej situácie,“ avizoval.Verejnosť plánuje s konkrétnymi opatreniami oboznámiť následne po tomto stretnutí. „Už teraz môžem všetkých ubezpečiť, že máme o riešení jasnú a konkrétnu predstavu. Súbežne komunikujem aj so starostom obce, s ktorým máme už naplánované stretnutie a obojstranný záujem nájsť spôsob systémového riešenia,“ dodal. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity (ÚSVRK) podľa jeho hovorkyne situáciu v teréne v obciach s nelegálnymi obydliami dlhodobo monitoruje.„Dotknutým samosprávam je plne k dispozícii s poskytnutím potrebnej asistencie a podpory. V uvedenej súvislosti ÚSVRK pripomienkoval aj novelu stavebného zákona, do ktorej sa podarilo zapracovať povinnosť zabezpečenia náhradného bývania. Ak ale občan o náhradné bývanie záujem nemá, nemôže ho nikto nútiť, aby si postavil vlastné. Musí však znášať dôsledky svojho rozhodnutia,“ pripomenula Žiaková.Tým, ktorí majú seriózny záujem otázku nelegálneho bývania riešiť, je podľa jej slov ÚSVRK pripravený aktívne pomôcť. Regionálne kancelárie ÚSVRK dostanú pokyny a metodické usmernenia, ako v takýchto prípadoch postupovať.