Čiernohronská železnica otvorila svoju tridsiatu sezónu

Čiernohronská železnica v Čiernom Balogu v okrese Brezno otvorila v sobotu svoju tridsiatu sezónu, historický vlak vypravil ľudí z Čierneho Balogu do Vydrovskej doliny. Pre TASR to potvrdila marketingová manažérka železnice Aneta Orolínová.



Po niekoľkomesačnej prestávke sa tak vlaky Čiernohronskej železnice vracajú na balocké koľajnice. „Počas najbližšieho mesiaca budeme jazdiť zelenou trasou do lesníckeho skanzenu len počas víkendov. Sezónu rozbiehame opatrne, uvidíme podľa záujmu verejnosti, postupne budeme pridávať ďalšie trasy. Veríme, že júl a august pôjdeme už plnou parou vpred,“ uviedol riaditeľ Čiernohronskej železnice Aleš Bílek.

Ako ďalej pripomína, železnica nemení výšku vstupného. Tá ostáva rovnaká ako v minulom roku. „Ako nezisková organizácia sme sa rozhodli urobiť aspoň tento symbolický, ústretový krok,“ doplnil. Podľa manažérky vo Vydrovskej doline pre návštevníkov pripravili dve piknikové miesta s prístupom k vode lesného potoka a aj priestor pre deti. „O všetkých plánovaných akciách železnica informuje v predstihu na svojej webovej stránke www.chz.sk a sociálnych sieťach,“ doplnila.



„Čiernohronská železnica patrí medzi najnavštevovanejšie turistické atrakcie v regióne. Ročne ju navštívi 70.000 turistov. Jej silný príbeh fascinuje ľudí po celom svete. Roky funguje ako nezisková organizácia a najmä vďaka pomoci mnohých dobrovoľných brigádnikov, ktorí sa sem každé leto vracajú,“ zdôraznila Orolínová s tým, že jej existencia je závislá od cestovného ruchu a práce dobrovoľníkov. „Nie je systematicky dotovaná štátom. Z finančných prostriedkov, ktoré získa z predaja vstupeniek, sú financované všetky nevyhnutné opravy a zabezpečený jej ďalší chod,“ ukončila.