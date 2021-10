Cigániková: Počty hospitalizovaných pacientov sú v súčasnosti na spodnej hranici toho, čo sme očakávali

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.10.2021 (Webnoviny.sk) - Počty hospitalizovaných pacientov na ochorenie COVID-19 v nemocniciach sú v súčasnosti na spodnej hranici toho, čo sme očakávali. V sobotnej diskusnej relácii Sobotné dialógy Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to povedala predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková. „Sme na to pripravení a aj napriek stúpajúcemu počtu nakazených verím, že to zvládneme," doplnila Bittó Cigániková.