Cigániková: Vo veci úpravy väzby sa rodí kompromis medzi Kolíkovou a Sme rodina, dohodlo sa aj odloženie hlasovania

V OĽaNO dohodnú stratégiu

Lehoty sa musia skrátiť

Vo väzbe je 155 osôb

16.5.2021 (Webnoviny.sk) - V prípade problematiky úpravy podmienok väzby sa rodí kompromis medzi hnutím Sme rodina a ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou V diskusnej relácii televízie Markíza Na telo to povedala poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) s tým, že nemá podrobné informácie o tom, ako by výsledná podoba úpravy mala vyzerať.„Dobrá správa je to, že sa podarilo dohodnúť odloženie hlasovania," povedala Cigániková, že by sa o veci mohlo hlasovať napríklad na ďalšej schôdzi parlamentu.To že na dohodu o téme väzby by bol dobrý ešte mesiac navyše pripustil aj poslanec György Gyimesi OľaNO ). „My budeme mať k tejto téme poslanecký klub v pondelok a tam si dohodneme stratégiu," povedal poslanec s tým, že v klube OĽaNO sú poslanci, ktorí sú ochotní podporiť návrh z dielne Sme rodina a sú aj takí, ktorí nie sú.„Ale predpokladám, že výsledkom môže byť aj voľné hlasovanie," povedal s tým, že novela by mohla byť posunutá do druhého čítania. „Pretože v druhom čítaní s ňou môžeme robiť čokoľvek, môžeme ju stiahnuť, doplniť, zmeniť, revidovať," povedal Gyimesi.Sám poslanec je podľa vlastných slov presvedčený, že právna úprava väzby zmenu potrebuje. „Tie väzobné lehoty sa musia skrátiť, pretože mi nemôžeme dať na rovnakú úroveň človeka, ktorý je podozrivý z korupcie vo výške 10 000 eur s nejakým mafiánom, ktorý má na rováši niekoľko vrážd," zdôraznil poslanec.Podľa opozičného poslanca Matúša Šútaja Eštoka (Hlas-SD) je dnes v kolúznej väzbe v kombinácii aj s inými druhmi väzby 155 osôb. Napríklad v Českej republike je ich podľa neho pre porovnanie 84.Akcelerátorom potreby zmeny podmienok väzby bola podľa poslanca ja smrť policajného exprezidenta Milana Lučanského . „Bohužiaľ kolúzna väzba sa stala nejakým nástrojom, nechcem povedať na týranie, ale ako právnik ja osobne si ctím prezumpciu neviny a všetci, ktorí v tej kolúznej väzbe sú, sú z pozície práva nevinní," dodal.