Cigániková vyzýva Kalavskú, aby upravila vyhlášku o čakacích listinách

Bratislava 23. októbra (TASR) – Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Jana Cigániková (SaS) vyzvala ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD), aby urobila poriadok v čakacích listinách na operačné zákroky. Súčasné fungovanie je podľa poslankyne nevyhovujúce a dáva priestor na korupciu.uviedla v utorok Cigániková. Podľa jej slov v tom nevidia problém ani poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ani zdravotné poisťovne.Členka zdravotníckeho výboru NR SR by touto zmenou chcela dosiahnuť, aby bol zoznam pre každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a to po pracoviskách, kde sa uskutočňujú výkony v plánovanej zdravotnej starostlivosti a tiež pre každý plánovaný výkon, ktorý je označený špecifickým kódom, zverejnený. Pacienti by tak mohli mať prehľad, kde by im bola poskytnutá starostlivosť skôr a súčasne by tak mohli vidieť, kto a prečo ho predbehol. Jednotlivé pracoviská by si museli plánovať kombinovanie jednoduchších a komplikovanejších zdravotných výkonov. Tieto zoznamy by mali byť súčasťou e-zdravia a dostupné pre všetkých pacientov, ktorí by boli označení "identifikátormi". Takáto zmena by mohla byť podľa Cigánikovej platná od roku 2020.Opozičná poslankyňa tiež pripomenula, že pre kauzu čakacích listín sa rozhodla podať na Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB) trestné oznámenie. Dôvodom by mali byť údajné úplatky, ktoré lekári brali od pacientov. Podľa jej slov existovali na Neurochirurgickej klinike Nemocnice L. Dérera až tri druhy čakacích listín.vysvetlila poslankyňa. To vedie podľa Cigánikovej k tomu, že jedna skupina pacientov mohla byť zvýhodňovaná.Hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová TASR priblížila, že trestné oznámenie poslankyne bolo postúpené z hľadiska vecnej a miestnej príslušnosti na ďalšie konanie Krajskej prokuratúre v Bratislave.Podľa informácií TASR fungovanie na neurochirurgii na bratislavských Kramároch v súčasnosti preveruje Národná kriminálna agentúra. Prezídium Policajného zboru prípad nekomentuje.Hovorkyňa UNB Eva Kliská pre TASR v tejto súvislosti uviedla, že UNB bola vždy maximálne súčinná v prípade vyzvania vo veci šetrenia.vysvetlila.