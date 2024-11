Cigarety si vie kúpiť každé štvrté dieťa, dôvodom je vyššia tolerancia fajčenia či ľahostajnosť dospelých (video)

Mierne zlepšenie oproti roku 2023

853 kontrol v rôznych prevádzkach

Cigarety v rukách žiakov základných škôl

Čerpacie stanice predávali najviac

Fajčenie je pre zdravie detí ohrozujúce

Ľahostajný postoj predávajúcich

Tolerancia k fajčeniu je vysoká

Testy, simulované nákupy či kontroly

14.11.2024 (SITA.sk) - Cigarety a výrobky určené na fajčenie sú stále dostupné nielen mladistvým, ale aj maloletým. Upozornila na to Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) s tým, že tento rok si dokázalo kúpiť cigarety a výrobky určené na fajčenie každé štvrté dieťa, a teda v 28,02 percentách prípadov.Ukázala to celoslovenská kontrolná akcia, ktorú realizovala SOI v spolupráci s iniciatívou Na veku záleží. Akcia bola zameraná na dodržiavanie zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov.„Hoci pravidelná kontrola ukazuje mierne zlepšenie oproti roku 2023, výsledky zostávajú alarmujúce," zdôraznila SOI, ktorá na tento problém poukazuje aj v súvislosti s blížiacim sa Medzinárodným dňom bez fajčenia, ktorý pripadá na 20. novembra.SOI spolu s iniciatívou Na veku záleží tak apelujú na predavačov, aby neboli ľahostajní k predaju cigariet deťom.„Pod dohľadom inšpektorov sa desať maloletých (11 – 14 rokov) a 16 mladistvých (15 – 17 rokov) figurantov zúčastnilo 853 kontrol, pri ktorých sa snažili kúpiť cigarety, výrobky na fajčenie neobsahujúce tabak, bezdymové tabakové výrobky či elektronické cigarety v rôznych typoch predajní," priblížila SOI priebeh akcie.Inšpektori sa zamerali na tradičné predajne, ako sú potraviny, trafiky, čerpacie stanice a gastro prevádzky a tiež na elektroobchody, predajne rozličného tovaru a internetový predaj, kde sú dostupné nové typy výrobkov, a to najmä elektronické cigarety a zahrievané tabakové výrobky. Z 853 preverovaných obchodníkov bolo 812 kamenných obchodov a 41 e-shopov.„Kontroly prebehli v 271 obchodných reťazcoch, 206 trafikách a novinových stánkoch, 157 ďalších obchodoch, 118 čerpacích staniciach a 60 gastro prevádzkach," priblížila SOI.Ústredná riaditeľka SOI Nadežda Machútová upozornila, že vo viac ako štvrtine kontrol obchodníci porušili zákon a tabakové výrobky predali aj osobám pod 18 rokov.„Takmer každý štvrtý pokus neplnoletej osoby o kúpu bol úspešný. Alarmujúce je, že vo vyše 11 percentách prípadov sa výrobky dokonca dostali do rúk deťom vo veku 11 – 14 rokov, teda žiakom základných škôl," upozornila Machútová a podotkla, že cesta k úplnému zamedzeniu predaja tabakových a súvisiacich výrobkov deťom je ešte dlhá.Najväčšie porušenia zákona odhalili kontroly na čerpacích staniciach, kde v takmer každom treťom prípade obchodníci nedodržali vekové obmedzenie. V približne štvrtine prípadov zistili porušenia v trafikách a novinových stánkoch. V obchodných reťazcoch kontrolóri zistili pochybenia vo štvrtine prípadov.„Z týchto údajov je vidieť rozdiely medzi jednotlivými typmi predajní, čo môže naznačovať odlišný prístup personálu k zodpovednosti za dodržiavanie zákona," doplnila SOI a upozornila, že kontrolou sa zistilo, že problém nie je len v kamenných predajniach, ale aj pri online nakupovaní. Tam vykonali 41 kontrol, z čoho v 31,7 percenta prípadoch došlo k porušeniu zákona.Výsledky kontroly ukázali, že najviac porušení zákona bolo v Košickom kraji (38,3 %) a najmenej v Bratislavskom kraji (12,2 %). SOI prízvukuje, že fajčenie, či iné formy konzumácie nikotínu, sú pre zdravie detí ohrozujúce. Sú totiž jednou z hlavných príčin chorobnosti a predčasnej úmrtnosti, ktorej sa dá predchádzať.„Až 90 percent tvrdých dospelých fajčiarov začalo fajčiť už v tínedžerskom veku. Odborníci sa zhodujú, že ak chceme znížiť celkový počet fajčiarov, musíme omnoho intenzívnejšie upriamiť pozornosť na mladistvých fajčiarov. Deti a mladiství by nemali fajčiť vôbec," apeluje SOI.„Aj napriek pravidelným školeniam, jasným zákonným obmedzeniam a viacstupňovým kontrolám je vidieť, že časť predavačov sa stále stavia ľahostajne k svojej zodpovednosti a vedome obchádza pravidlá," dodala Machútová a zdôraznila, že táto ľahostajnosť vedie k tomu, že sa tabakové a súvisiace výrobky dostávajú do rúk neplnoletých osôb.„Bez ich aktívnej zodpovednosti však nezabezpečíme plnú ochranu detí pred škodlivými účinkami fajčenia," doplnila.Sociologička Silvia Porubänová je názoru, že táto ľahostajnosť súvisí s vysokou mierou tolerancie voči fajčeniu v spoločnosti. Závislosti sa dnes podľa nej stali súčasťou životov a fajčenie už ani u mladistvých nevyvoláva taký odsudzujúci postoj, ako pred desaťročiami.Vysvetlila, že dospelí, ktorí sú konfrontovaní so závažnejšími závislosťami, ako napríklad alkoholizmus či drogy, vnímajú fajčenie ako menšiu závislosť, ktorá sa dá ľahšie tolerovať. Podľa sociologičky vysoká tolerancia k fajčeniu často pramení priamo z rodín a kolektívov.„Predavači – ľudia v prvej línii predaja – si pritom neraz neuvedomujú svoju zodpovednosť a úlohu, ktorú zohrávajú vo formovaní zdravého prostredia pre mladých," doplnila Porubänová a podotkla, že ak nestačia hrozby vysokých sankcií, je potrebné predavačov motivovať napríklad vzdelávaním, či pozitívnym vyzdvihnutím zodpovedného správania.Prezident Zväzu obchodu SR Filip Kasana ubezpečil, že obchodníci si plne uvedomujú svoju zodpovednosť za dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov a vekového limitu 18 rokov.„Dbáme na to, aby každý náš zamestnanec, ktorý je oprávnený predávať tabakové výrobky či produkty na fajčenie, vnímal svoju mieru zodpovednosti v právnej aj etickej rovine pri ich predaji. Preto absolvujú pravidelné školenia, ktoré nielenže pokrývajú základné zákonné požiadavky, ale tiež zahŕňajú rôzne praktické scenáre, s ktorými sa môžu stretnúť pri práci, a postupy, ako efektívne riešiť situácie, v ktorých by mohol byť zákazník mladší ako 18 rokov," dodal Kasana a pokračoval, že ich vedomosti pravidelne preverujú testami, simulovanými nákupmi či kontrolami.„Hľadáme ďalšie inovácie a efektívne nástroje, ako motivovať personál k dôslednej kontrole veku zákazníkov," uviedol Kasana. Ako SOI doplnila, dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov berú obchodníci vážne, a preto sa budúci týždeň stretnú pri okrúhlom stole s iniciatívou Na veku záleží a SOI. Spoločne tak budú hľadať nové spôsoby, ako lepšie chrániť mládež pred prístupom k tabakovým výrobkom.