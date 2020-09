Cigarety zdražejú viac, ako sa pôvodne plánovalo. Fajčiari „prilejú“ do štátnej kasy desiatky miliónov eur navyše

Spotrebné dane stúpnu menej

30.9.2020 (Webnoviny.sk) - Cigarety do troch rokov zdražejú viac, ako pôvodne navrhovalo ministerstvo financií . Podľa pôvodného návrhu mala krabička cigariet od februára 2021 zdražieť o 40 centov a od februára 2023 o ďalších 20 centov.Vláda však v stredu schválila návrh, aby sa spotrebná daň za krabičku cigariet v najbližších troch rokoch zvyšovala trikrát, o 40 centov od februára 2021, o 20 centov od februára 2022 a o ďalších 20 centov od februára 2023. Vyplýva to z návrhu novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorý v stredu schválila vláda.Spotrebné dane na bezdymové tabakové výrobky (BTV) však oproti pôvodnému návrhu rezortu financií v najbližších rokoch stúpnu menej.Kým pôvodný návrh rátal so zvýšením spotrebných daní na BTV o 90 percent od februára 2021 a o ďalších 42 percent od februára 2023, vládou schválený návrh zvyšuje spotrebnú daň na BTV od februára budúceho roka o 72 percent, od februára 2022 o 21 percent a od februára 2023 o ďalších 17 percent.Celková cena balenia BTV sa pritom mala od februára budúceho roka pôvodne zvýšiť o 50 centov, nakoniec vzrastie o 40 centov. Od februára 2022 a februára 2023 sa má cena balenia BTV zvýšiť rovnako ako u cigariet zhodne po 20 centov.Výraznejšie zdraženie cigariet zvýši očakávané príjmy štátu v rokoch 2022 a 2023. Podľa pôvodného návrhu ministerstva financií mali daňové príjmy štátu v budúcom roku stúpnuť o 103,7 milióna eur, v roku 2022 o 140,9 milióna eur a v roku 2023 o 195,1 milióna eur.Vládou schválený návrh novely zákona má však štátu priniesť v budúcom roku 102,1 milióna eur, v roku 2022 vyše 187 miliónov eur a v roku 2023 ďalších 253,5 milióna eur. Novelou zákona sa majú zvýšiť nielen sadzby na cigarety, rovnakým tempom má stúpať aj sadzba na tabak. Dopredávať cigarety bude umožnené dva mesiace, BTV tri mesiace a tabak šesť mesiacov.Spoločnosť Philip Morris Slovakia , ktorá je najväčším distribútorom tabakových výrobkov na Slovensku, považuje vládou schválený návrh za rozumný kompromis. "Kvitujeme, že bezdymové tabakové výrobky, ktoré sú menej škodlivé, nebudú zaťažené viac ako cigarety," uviedla spoločnosť.Firma sa chce naďalej zasadzovať za výraznejšiu diferenciáciu medzi odlišnými menej škodlivými bezdymovými a škodlivejšími horiacimi výrobkami. "Práve bezdymové tabakové výrobky sú menej škodlivou alternatívou oproti cigaretám, ktorá pomáha zlepšovať kvalitu života dospelých fajčiarov," dodala spoločnosť."V roku 2021 a 2022 sa navrhuje nezvyšovať sadzbu dane na cigary a cigarky a v roku 2023 ju zvýšiť na úroveň tabaku zodpovedajúcu hodnote v roku 2021," uviedol rezort financií. Ministerstvo súčasne navrhuje dopredaj cigár a cigariek počas 22 mesiacov. Takéto nastavenie dane bude mať podľa rezortu na daňové príjmy nulový, resp. zanedbateľne pozitívny vplyv.Novelou zákona sa má do nášho právneho poriadku prebrať eurosmernica, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní. Zavádzajú sa nové typy daňových subjektov, ktorými sú schválený odosielateľ a schválený príjemca.Upravuje sa tiež postup pri preprave tabakových výrobkov v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely na základe zjednodušeného elektronického administratívneho dokumentu. Tento krok by mal znížiť administratívne náklady pre podnikateľské subjekty a správcu dane.