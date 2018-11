Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Santiago 8. novembra (TASR) - Čile vrátilo do vlasti 176 Haiťanov. Urobilo tak v rámci prvej zo série plánovaných, ktoré kritici označujú zahaitských občanov. Informovali o tom vo štvrtok agentúry AP a Reuters.Stroj čilského letectva s viac ako 170 Haiťanmi na palube odletel v stredu z čilskej metropoly Santiago do haitského hlavného mesta Port-au-Prince. Na dobrovoľný letecký návrat späť na Haiti sa doteraz prihlásilo 1087 ľudí.Námestník čilského ministra vnútra Rodrigo Ubilla uviedol, že v priebehu rokov 2014-18 prišlo za bývalej prezidentky Michelle Bacheletovej do Čile okolo 150.000 Haiťanov.Táto iniciatíva je jednou z niekoľkých opatrení nového stredopravicového prezidenta Sebastiána Piňeru, ktorého vláda sa snaží znížiť v krajine počet migrantov.Čilská vláda uviedla, že táto politika je zameraná na tých, ktorí sa snažili v tejto latinskoamerickej krajine nájsť zamestnanie a v niektorých prípadoch ich falošnými sľubmi zlákali obchodníci s ľuďmi.Niektorí z Haiťanov, ktorí sa v stredu vrátili do vlasti, uviedli, že si v Čile nemohli nájsť prácu, bojovali so španielčinou alebo nemali radi studenú čilskú zimu.Návraty Haiťanov vyvolali kritiku zo strany niektorých ľudskoprávnych skupín i akademikov. Podľa nich ide o "nútené deportácie" a čilskú vládu obvinili z prijatiapolitiky. Ministerstvo vnútra tieto obvinenia odmietlo s tým, žeHaiťanov sú podporované OSN.