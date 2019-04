Čiliak a Čerešňák by mohli prísť na budúci týždeň, Malec vypadol

Na snímke slovenský brankár Marek Čiliak. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Piešťany 16. apríla (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu by okrem hráčov z NHL mohli na budúci týždeň posilniť aj brankár Marek Čiliak z Brna a obranca Peter Čerešňák z Plzne. Národný tím však nemôže počítať s ďalším bekom Tomášom Malecom, ktorý má zdravotné problémy. Na utorňajšom zraze pred dvojzápasom s Rakúskom to povedal generálny manažér národného tímu Miroslav Šatan.Ten chcel pôvodne povolať do tímu aj Maleca z Brna, no napokon sa tak nestane.povedal Šatan.Spolu s trénerom Craigom Ramsaym už majú prísľub od kvarteta hráčov z NHL - obrancov Andreja Sekeru, Christiána Jaroša a útočníkov Tomáša Tatara a Richarda Pánika. Už v stredu pricestuje do Piešťan dvadsaťročný krídelník Marián Studenič z Binghamtonu v AHL.uviedol Šatan.Už v príprave by mohol byť k dispozícii aj ďalší hráč zo zámoria Erik Černák. Jeho Tampa Bay, víťaz Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti NHL, totiž nečakane prehráva v 1. kole play off s Columbusom 0:3 na zápasy. Séria sa môže skončiť už v noci na stredu.komentoval vývoj v zámorí.Realizačný výber pozorne sleduje aj situáciu vo finálových sériách európskych líg. Z domácej extraligy by sa podľa Šatana mohli do prípravy zapojiť traja až piati hráči, ďalší hrajú v českej extralige a vo Fínsku bojuje o titul Michal Krištof v drese Kärpätu Oulu.dodal.