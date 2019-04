Čiliak pred derby s ČR s extra motiváciou, písal si so Zaťovičom

Marek Čiliak, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Piešťany 24. apríla (TASR) - Vlani bol na hokejových MS v Dánsku brankárskou jednotkou slovenského tímu. Marek Čiliak je pripravený opäť zabojovať o tento post, dôležitejšie však podľa neho je, aby mužstvo vedené Craigom Ramsaym v záverečnej príprave i následne na domácom šampionáte potešilo svojou hrou fanúšikov a dosiahlo želané výsledky.Dvadsaťdeväťročný brankár sa pripojil k národnému tímu po vyradení jeho Brna v semifinále play off českej extraligy. Kometa podľahla Libercu 2:4 na zápasy.konštatoval Čiliak. V minulých rokoch získal s Brnom dvakrát majstrovský titul, v tejto sezóne sa vrátil do Komety po tom, čo sezónu začal v Slovane Bratislava.Teraz sa už ale koncentruje na reprezentáciu, kde je v bránkovisku veľmi silná konkurencia. Okrem Čiliaka sú v aktuálnom kádri aj ďalší dvaja brankári pôsobiaci v elitných zahraničných ligách - Július Hudáček zo Spartaka Moskva a Denis Godla z KalPy Kuopio.potvrdil.Na vlaňajšom, svojom premiérovom svetovom šampionáte, odchytal za SR päť stretnutí. Tento rok by sa rád znovu popasoval o post brankárskej jednotky.zdôraznil Čiliak.K reprezentácii sa pripojil pred dvojzápasom s Českom. Bude to pre neho špecifická konfrontácia, veď u západných susedov počas kariéry odchytal vyše sedem sezón.povedal Čiliak. Strely mnohým hráčov zo súperovho tímu dobre pozná z duelov českej extraligy.dodal.