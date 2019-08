Čiliak tvrdí: Slovan mi vyplatil všetky dlhy, boli tam aj vyhrážky

Na archívnej snímke Marek Čiliak. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Brno 9. augusta (TASR) - Slovenskému hokejovému reprezentantovi Marekovi Čiliakovi Slovan Bratislava vyplatil všetky dlhy z uplynulej sezóny. Brankár Komety Brno to uviedol v rozhovore pre český portál idnes.cz po prípravnom zápase proti Českým Budějoviciam (6:4).Čiliak spolu s Dávidom Bucom, Patrikom Lamperom a Tomášom Hrnkom odmietli podpísať navrhovaný splátkový kalendár a klubu dali ultimátum vyplatiť dlhy do 1. augusta. Práve Čiliak bol pri riešení situácie najrazantnejší a podal na vedenie "belasých" trestné oznámenie. "uviedol Čiliak.Dvadsaťdvanásobný reprezentant Slovenska sa v rozhovore vyjadril aj k domácim majstrovstvám sveta či k svojmu návratu do kádra Komety Brno. "dodal na záver Čiliak