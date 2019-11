Čiliak vychytal výhru proti bývalým spoluhráčom

Marek Čiliak, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zlín 14. novembra (TASR) - Slovenský hokejový brankár Marek Čiliak nakoniec nastúpil proti svojim bývalým spoluhráčom z Komety Brno. V drese Zlína sa od začiatku duelu 21. kola českej extraligy predstavil v bránke a svojmu súčasnému klubu výrazne pomohol k výhre 5:4.Výkon Čiliaka, ktorý chytil 30 pokusov hostí, po zápase pochválil aj zlínsky útočník Antonín Honejsek. "'" uviedol Honejsek pre oficiálnu webstránku klubu.Zlín si v priebehu druhej tretiny vypracoval už trojgólový náskok, no po piatom góle Brno takmer okamžite korigovalo. V záverečnej časti hry na Čiliaka smerovalo 11 striel, no za chrbát pustil len pokus Jana Hrušku. "" dodal center "baranov".Zlín sa po výhre nachádza na 11. priečke tabuľky. Na desiaty Olomouc, ktorý sa nachádza na mieste postupu do baráže o play off stráca jeden bod. Čiliak prišiel z Brna do Zlína na hosťovanie začiatkom októbra, v klube bude pôsobiť do konca kalendárneho roka.