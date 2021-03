Čím viac kúpite, tým menej zaplatíte. Spustila sa zľavová akcia

Zľava 25 alebo 50 %

Príklad výpočtu výslednej ceny pri nákupe troch rozličných produktov s rovnakou cenou:

Príklad výpočtu výslednej ceny pri nákupe troch rozličných produktov s odlišnou cenou:

Vymeňte starý za nový

2.3.2021 (Webnoviny.sk) - Ak vám dosluhujú spotrebiče v domácnosti, alebo ste len dlhšiu dobu čakali na výhodnejšiu ponuku, teraz je ideálna príležitosť si zadovážiť nové a ešte pri tom aj ušetriť. V rámci ponuky dokonca máte možnosť si vybrať z okrem klasickej čiernej a bielej techniky aj z mobilných a IT zariadení.Špeciálnu akciu s názvom Color Friday , v rámci ktorej máte príležitosť získať spotrebiče za výhodnejšiu cenu, spustila tento týždeň značka Samsung. Zahrnuté sú v nej všetky produkty, ktoré u nás firma predáva - televízory, soundbary, chladničky, práčky, sušičky, mikrovlnné rúry, varné dosky, rúry, umývačky riadu, vysávače, smartfóny, tablety, nositeľnú elektroniku, ale aj monitory, pamäťové karty a SSD disky. Akcia platí až do nedele 7. marca v oficiálnom internetovom obchode samsung.sk.Podmienkou využitia akcie je nákup dvoch alebo troch rozdielnych produktov. Ak kúpite akékoľvek 2 produkty, na lacnejší z dvojice dostanete 25 % zľavu. Pri kúpe 3 rozdielnych produktov na druhý lacnejší dostanete 25 % zľavu a na tretí najlacnejší 50 % zľavu. Je úplne na vás, akú kombináciu produktov si zvolíte.Štandardná cena: 30 EUR + 30 EUR + 30 EUR => 90 EUR. Akčná cena: 30 EUR + 22,50 EUR (t.j. -25 %) + 15 EUR (t.j. -50 %) => 67,50 EUR. Za celý nákup zaplatíte 67,50 EUR – kedy získate celkovú zľavu 22,50 EUR a tá bude rovnomerne rozpočítaná medzi všetky produkty objednávky, čím každý zakúpený produkt zlacnie o 7,50 EUR.Do nákupného košíka ste vložili televízor The Sero s cenou 1 319 EUR, 9 kg QuickDrive parnú práčku WW90T734DBH/S7 s cenou 729 EUR (zľava 25 % - výsledná cena 546,75 EUR) a tyčový vysávač Jet 70™ za 459 EUR (zľava 50 % - výsledná cena 229,50 EUR). Za nákup všetkých troch produktov tak zaplatíte 2 095,25 EUR, kedy získate celkovú zľavu 411,75 EUR a tá bude rovnomerne rozpočítaná medzi všetky produkty objednávky.Akciu nie je možné kombinovať s inými akčnými ponukami či zľavami a uplatní sa len pri nákupe dvoch alebo troch odlišných produktov. Zľavu nie je možné uplatniť pri nákupe viacerých rovnakých produktov. Rôzne farebné varianty produktov sa nepovažujú za odlišné produkty.Samsung však pripravil aj špeciálnu bonusovú kampaň "Vymeňte starý za nový", ktorú môžete využiť do 30. apríla 2021. V rámci nej môžete od 1. marca 2021 získať bonus v hodnote až 300 Eur navyše k výkupnej cene, ak si kúpite jednu z noviniek zo série Galaxy S21 5G a súčasne odpredáte svoj použitý funkčný mobilný telefón. Naspäť tak môžete získať až 630 EUR za váš starý telefón. Kompletné pravidlá získania výkupného bonusu vrátane vykupovaných modelov Samsung nájdete na internetovej stránke www.novysamsung.sk Ak sa chcete dozvedieť viac informácií zo sveta technológií, vypočujte si aj podcasty On/Off by Samsung so Sajfom Informačný servis