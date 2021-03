Čína a Spojené štáty americké sa dohodli na ďalších krokoch v boji s klimatickou krízou

Formálne dohody nedosiahli

Čína bude chrániť suverenitu

20.3.2021 (Webnoviny.sk) - Čína v sobotu potvrdila, že sa s USA dohodla na ďalších krokoch v boji proti klimatickej zmene a tiež v iných záležitostiach. Štátna tlačová agentúra Sin-chua uviedla, že sa tak stalo na dvojdňovom stretnutí na Aljaške, ktoré sa skončilo v piatok.Obe krajiny súhlasili so zriadením pracovnej skupiny, ktorá bude mať na starosti otázky spojené s klimatickou zmenou. Zároveň prisľúbili viesť rozhovory o "diplomatických témach a záležitostiach spojených s novinármi v oboch krajinách".Americkí zástupcovia však uviedli, že sa im nepodarilo dosiahnuť žiadne formálne dohody o začatí dialógov alebo odštartovanie nových iniciatív.Obidve ekonomiky sa počas Trumpovej administratívy sporili o novinárske víza.Predstavitelia vlády súčasného prezidenta Joea Bidena sa po prvý raz stretli naživo so svojimi čínskymi náprotivkami v meste Anchorage. Rozhovory sa však začali napätými výmenami názorov v oblasti ľudských práv."Americká strana by nemala podceňovať čínsku odhodlanosť o zabezpečenie svojej suverenity, ochrany a rozvoja," povedal po stretnutí čínsky minister zahraničných vecí Wang I.Správa agentúry Sin-chua zatiaľ neuviedla žiadne bližšie detaily o pracovnej skupine zameranej na boj s klimatickou zmenou.