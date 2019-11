Čína a USA by mali byť blízko k dokončeniu prvej fázy dohody

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 25. novembra (TASR) - Čína a Spojené štáty sú veľmi blízko k dokončeniu „prvej fázy“ obchodnej dohody. Uviedli to v pondelok čínske noviny Global Times, ktoré riadi oficiálny denník vládnej Komunistickej strany Číny - Ľudový denník. Global Times zároveň odmietli „negatívne“ správy médií.Podľa tohto periodika je Čína naďalej odhodlaná pokračovať v rokovaniach s USA aj o tzv. druhej, a dokonca tretej fáze. „,“ citovali Global Times experta Kao Ling-jüna z Čínskej akadémie sociálnych vied v Pekingu, ktorý je vraj oboznámený s procesom rozhovorov. Dodal, že Washington a Peking súhlasili so zrušením ciel, ale nedohodli sa na špecifikách ani rozsahu ich zrušenia.Odborníci z oblasti obchodu a zdroje z Bieleho domu pritom minulý týždeň uviedli, že dokončenie prvej fázy dohody, ktoré sa očakávalo v novembri, by sa mohlo presunúť do nového roka, keďže Peking tlačí na rozsiahlejšie zrušenie ciel a Washington presadzuje vlastné požiadavky.Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang sa odmietol v pondelok vyjadriť k článku v Global Times, ale zopakoval, že Peking by chcel, aby s ním Washington spolupracoval na riešení pretrvávajúcich obchodných otázok na základe rovnosti a vzájomného rešpektu.Podľa predstaviteľov USA a Číny, ako aj zákonodarcov a obchodných expertov sa zdá, že ambiciózna druhá fáza obchodnej dohody je menej pravdepodobná, keďže obe krajiny majú problémy uzavrieť prvú fázu.Vyhliadky na prvú fázu dohody minulý týždeň ešte viac skomplikovalo, keď Kongres USA schválil legislatívu na podporu demonštrantov v Hongkongu.V sobotu (23. 11.) však americký poradca pre národnú bezpečnosť Robert O'Brien uviedol, že predbežná obchodná dohoda s Čínou do konca roka je ešte stále možná.