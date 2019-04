Čína a USA dosiahli nový pokrok na rokovaniach o obchode

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 7. apríla (TASR) - Čína a Spojené štáty dosiahli "nový pokrok" na uplynulom kole obchodných rozhovorov, ktoré sa skončili v piatok (5.4.) vo Washingtone. Uviedla to čínska štátna televízia CCTV.Obe strany diskutovali o návrhu obchodnej dohody, ktorá by vyriešila širokú škálu sporných bodov, od transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva cez služby, poľnohospodárstvo či bilaterálnu obchodnú bilanciu. A debatovali tiež o zabezpečení realizácie dohody. Rokovania o zostávajúcich otázkach budú pokračovať, pričom najbližšie kolo sa uskutoční na budúci týždeň, informovala CCTV.Americkí a čínski vyjednávači sa snažia dospieť k dohode, ktorá by ukončila ich obchodnú vojnu. Tá negatívne ovplyvnila aj globálne trhy.Obe strany ponúkli niekoľko podrobností o pokroku po tom, ako čínsky viceprezident Liou Che v piatok uzavrel trojdňové diskusie s americkým obchodným zástupcom Robertom Lighthizerom a ministrom financií Stevenom Mnuchinom vo Washingtone.Americký prezident Donald Trump už vo štvrtok (4.4.) povedal, že oznámenie o dohode by mohlo prísť už v nasledujúcich štyroch týždňoch.USA a Čína vlani zaviedli clá na svoje produkty za stámilióny dolárov. Spor dvoch najväčších ekonomík sveta zasiahol mnohé firmy, výrobcov aj ich dodávateľské reťazce, a ovplyvnil aj trhy. Spojené štáty sa usilujú o reformy čínskych praktík, ako sú krádež duševného vlastníctva a nútený transfer technológií od amerických spoločností do čínskych firiem.Podľa úradu obchodného zástupcu Lighthizera ešte zostáva vykonať veľa práce. Členovia oboch tímov budú neustále v kontakte, aby riešili zostávajúce sporné otázky.Aj ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow zdôraznil, že proces sa nekončí, ale pokračuje.Washington tiež požaduje, aby Peking obmedzil štátne dotácie v priemysle, viac otvoril svoju ekonomiku americkým spoločnostiam a zvýšil nákupy tovaru z USA, vrátane poľnohospodárskych a energetických komodít, aby sa zmenšil deficit obchodnej bilancie USA s Čínou.povedal Kudlow a dodal, že rokovania sú zhruba uprostred.