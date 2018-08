Čína a USA zaviedli ďalšie clá v hodnote 16 miliárd dolárov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Peking 23. augusta (TASR) - Spojené štáty a Čína zaviedli vo štvrtok ďalšie clá vo výške 25 % a hodnote 16 miliárd USD (13,77 miliardy eur) na celý rad produktov, od automobilov po továrenské stroje a iné tovary. To znamená eskaláciu ich obchodného sporu, čo vyvoláva obavy zo spomalenia rastu globálnej ekonomiky.Čínska agentúra Sinchua potvrdila, že Peking zaviedol odvetné clá v rovnakom čase a v rovnakej hodnote ako Washington. A oznámil, že podá sťažnosť na USA na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO).Nové clá nadobudli platnosť v čase, keď sa stretli vo Washingtone zástupcovia oboch strán na prvých rozhovoroch na vysokej úrovni po dvoch mesiacoch. O priebehu dvojdňovej schôdze, ktorá sa začala v stredu (22.8.), neboli uverejnené žiadne podrobnosti.Nové clá sa vzťahujú na dovoz amerických automobilov a kovov do Číny a čínskych strojov a elektronických komponentov do USA. Nasledujú po júlovom zavedení sadzieb na oboch stranách Tichého oceána vo výške 34 miliárd USD.Peking odmietol požiadavky USA, ktorým sa nepáči štátom riadený rozvoj technológií v Číne. Zahraničné firmy majú možnosť podnikať v ázijskej krajine len s domácimi partnermi, ktorí takto získavajú prístup k ich technológiám. Podľa USA Peking tak porušuje svoje záväzky týkajúce sa otvárania trhu a Američania sa obávajú, že by to mohlo podkopať ich vedúce postavenie v oblasti technológií.Odborníci však varujú, že konflikt dvoch najväčších svetových ekonomík môže znížiť rast globálneho hospodárstva až o 0,5 percentuálneho bodu do roku 2020.