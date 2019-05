Čína bude pokračovať v rokovaniach s USA, len ak opravia zlé kroky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 23. mája (TASR) - Čína vo štvrtok varovala Spojené štáty, že ak majú obchodné rokovania medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami pokračovať, musia napraviť svoje predchádzajúce zlé kroky. Uviedlo to čínske ministerstvo obchodu, podľa ktorého by mali byť rokovaniavyhlásil hovorca ministerstva obchodu Kao Feng na brífingu.Spojené štáty značne zvýšili obchodné napätie a riziko globálnej recesiu, povedal Kao Feng a dodal, že Peking podnikne potrebné kroky na ochranu záujmov čínskych firiem.Čína a USA ukončili posledné kolo rokovaní začiatkom mája s oznámením, že v nich budú pokračovať aj napriek tomu, že americký prezident Donald Trump zvýšil clá na dovoz tovarov z Číny v hodnote 200 miliárd USD (179,03 miliardy eur) od 10. mája na 25 % z 10 %.Trumpova administratíva pokračuje tiež v plánoch na zavedenie represívnych ciel aj na zvyšný čínsky tovar, čím by sa colné poplatky vzťahovali takmer na celý čínsky import do USA. Okrem toho USA zakázali domácim firmám predávať kľúčové komponenty čínskemu technologickému gigantu Huawei.