Čína bude reagovať, ak USA prijmú akékoľvek nové clá

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 10. septembra (TASR) - Čína bude reagovať, ak Spojené štáty prijmú akékoľvek nové clá. Oznámilo to v pondelok čínske ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý minulý týždeň pohrozil, že je pripravený zaviesť clá na takmer všetok čínsky dovoz do Spojených štátov.Presnejšie, Trump v piatok (7.9.) uviedol, že je pripravený zaviesť ďalšie clá na import z Číny v hodnote zhruba 267 miliárd USD (229,87 miliardy eur) nad rámec plánovaných ciel vo výške 200 miliárd USD. Celková hodnota ciel, spolu s už platnými sadzbami (50 miliárd USD), by dosiahla 517 miliárd USD, čo je viac ako vlaňajšia hodnota čínskeho importu do USA vo výške 505 miliárd USD." povedal Keng Šuang, hovorca ministerstva zahraničných vecí, na pravidelnom brífingu na otázky novinárov o Trumpovom vyhlásení.Spojené štáty a Čína už zaviedli clá na vzájomný import v rovnakej hodnote 50 miliárd USD. Obchodný spor medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta sa vyostril aj napriek niekoľkým kolám rokovaní.Trump kritizoval rekordný obchodný prebytok Číny so Spojenými štátmi a požaduje, aby ho Peking ihneď zredukoval.Napätie vyvoláva aj obmedzený prístup amerických firiem na čínsky trh, nedostatočná ochrana duševného vlastníctva, transfery technológií a investícií.V auguste Čína predstavila navrhovaný zoznam odvetných ciel v hodnote 60 miliárd USD na celú škálu amerických produktov, od skvapalneného zemného plynu až po niektoré typy lietadiel, v prípade, že Washington aktivuje clá vo výške 200 miliárd USD.Colné sadzby v rozsahu od 5 % do 25 %, by sa uplatňovali na 5207 produktov a budú závisieť od toho, či USA prijmú nové clá proti Číne, povedal vtedy Peking.Čína tak zaviedla alebo navrhla clá na americký tovar v celkovej hodnote 110 miliárd USD, čo predstavuje väčšinu amerického dovozu, hoci ropa a veľké lietadlá stále nie sú predmetom sankcií.Na plánovanom americkom zozname najbližších sankcií je čínsky tovar v hodnote 200 miliárd USD. Zahŕňa širokú škálu spotrebiteľských produktov od fotoaparátov, cez kabelky až po pneumatiky či vysávače, pričom dodatočné clá sa budú pohybovať v pásme od 10 do 25 %.Doteraz "" mobilné telefóny, najdovážanejší čínsky produkt do USA, bude podliehať clám, ak sa Trumpova administratíva rozhodne aktivovať clá na celý čínsky import (517 miliárd USD).Čínske oficiálne údaje o augustovom vývoze do USA boli aj napriek clám prekvapujúco rekordné. Nárast čínskeho exportu o 13,2 % na 44,4 miliardy USD prekonal očakávania analytikov, už piaty mesiac po sebe.(1 EUR = 1,1615 USD)