Čína chce podľa Lexmann oslabiť postoj EÚ. Sankcie zrušila účelovo, tvrdí

Europoslankyňa varuje pred manipulatívnou taktikou Pekingu

Otázky ostávajú nezodpovedané

Totalitný režim podľa Lexmann ostáva hrozbou

1.5.2025 (SITA.sk) - Zrušenie sankcií zo strany Číny je manipulatívne a je formou nátlaku, aby EÚ urobila voči Číne ústupky. Vyhlásila to poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Miriam Lexmann KDH ). Ako uviedla, rozhodnutie totalitného režimu Komunistickej strany Číny zrušiť sankcie uvalené na jednotlivých poslancov EP vrátane nej, berie na vedomie, no doposiaľ však podľa jej slov nie sú známe detaily o rozsahu ich zrušenia.Lexmann, ktorá je v EP členkou Delegácie pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou, zdôraznila, že pre zrušenie niektorých sankcií by zo strany EÚ nemali nasledovať akékoľvek ústupky.„Tieto sankcie boli od začiatku nepodložené a ich čiastočné zrušenie by nemalo byť odmenené zmenami politiky alebo zmiernením postoja EÚ v zásadných otázkach. Som presvedčená, že spôsob a načasovanie zrušenia sankcií voči európskym zákonodarcom jasne odhaľuje zámer a manipulatívnu povahu tohto kroku Komunistickej strany Číny,” zdôraznila europoslankyňa.Ako pripomenula kancelária europoslankyne, Čína na ňu uvalila sankcie v roku 2021. „Do sveta sa vtedy dostali správy, že Ujgurov v provincii Sin-Ťiang zadržiavajú v internačných táboroch a potláčajú ich etnickú a náboženskú identitu. Spoluiniciovala preto správu EP o tejto brutalite. Na predstaviteľov komunistického režimu zodpovedných za porušovanie ľudských práv uvalila EÚ následne sankcie. Čína zareagovala sankciami na piatich poslancov EP,” vysvetlila kancelária.Lexmann predpokladá, že to bolo za poukazovanie na katastrofálny stav ľudských práv, porušovanie medzinárodného práva a nezákonné nátlakové praktiky, ktoré komunistický režim používa aj voči členským krajinám EÚ na získanie ekonomickej prevahy, čo podľa jej slov ohrozuje hospodárstvo a bezpečnosť občanov EÚ.Ak tieto sankcie boli zrušené, tak podľa Lexmann stála zostávajú nezodpovedané otázky. Nejasné podľa nej je, či zrušenie sankcií znamená, že Komunistická strana Číny uznáva svoje zlyhania v oblasti dodržiavania základných ľudských práv. Ďalej, či Komunistická strana Číny prestane podkopávať základné piliere demokratickej spoločnosti vrátane svojich vplyvových operácií na území EÚ. Europoslankyňa sa však domnieva, že nič nenaznačuje kladnej odpovedi.„Zrušenie sankcií nemení realitu. Totalitný režim Komunistickej strany Číny predstavuje hrozbu a my musíme aj naďalej robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili naše demokracie a ekonomickú bezpečnosť, zastavili jej snahy o podkopávanie mieru a medzinárodného práva a postavili sa za všetkých, ktorých tento režim utláča,” zdôraznila Lexmann.Súčasne doplnila, že ak Čína myslí stiahnutie sankcií vážne, očakáva pozvanie, aby mohla na Námestí nebeského pokoja položiť kvety na pamiatku všetkých bojovníkov za slobodu a demokraciu, ktorí tam prišli o život. „V boji za ľudské práva a slobodu nepoľavím,” uzavrela europoslankyňa.