Čína chce posilniť obchodné vzťahy s Londýnom po jeho odchode z EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 23. augusta (TASR) - Čína má záujem o posilnenie obchodných vzťahov s Britániou. Povedal to britskému ministrovi obchodu Liamovi Foxovi, ktorý je na návšteve Pekingu, čínsky podpredseda vlády Chu Čchun-chua. Čína je jednou z krajín, na ktoré sa Británia chce po svojom odchode z Európskej únie orientovať.V súvislosti s prípravami na brexit Británia dala najavo čínskym firmám, že je pripravená na spoluprácu. Čína je jednou z krajín, s ktorými by Londýn chcel po svojom odchode z Európskej únie podpísať dohodu o voľnom obchode. Peking minulý mesiac uviedol, že je pripravený začať rokovať.Na terajšom stretnutí v Pekingu Chu Čchun-chua Foxovi povedal, že Čína je ochotná spolupracovať s Britániou na posilnení spolupráce v ekonomickej a obchodnej oblasti. Oficiálne rokovania o obchodnej dohode sa však môžu začať až po odchode krajiny z EÚ. Navyše, uzatvorenie takejto dohody zvyčajne nasleduje až po niekoľkoročných rokovaniach.Britská vláda je presvedčená, že odchod z EÚ jej v oblasti obchodu rozviaže ruky. Fox tento týždeň uviedol, že Británia chce po odchode z Európskej únie zvýšiť svoj export na 35 % hrubého domáceho produktu (HDP). V minulom roku dosiahli tovar a služby vyvezené britskými firmami okolo 30 % HDP. Ostrovnej krajine to majú umožniť práve nové obchodné dohody s ďalšími krajinami. Časový rámec na dosiahnutie tohto cieľa však Fox nezverejnil.