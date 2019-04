Čína chce spolupracovať s EÚ v obchode aj ochrane klímy

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 8. apríla (TASR) - Čína chce spolupracovať s Európskou úniou (EÚ) pri otázkach súvisiacich so zmenou klímy a obchodom. Uviedol to premiér Li Kche-čchiang v článku pre nemecké noviny Handelsblatt pred samitom Číny a EÚ, ktorý sa koná tento týždeň.Podľa diplomatov z Bruselu však napätie v oblasti obchodu, investícií a práv menšín môže mať za následok, že Čína a EÚ sa na samite 9. apríla asi nedohodnú na spoločnej deklarácii. To by mohlo sťažiť Európe úsilie o získanie väčšieho prístupu na čínske trhy.Čínsky premiér v stĺpčeku pre pondelkové vydanie Handelsblattu poprel obvinenia, že Peking sa snaží rozdeliť blok investovaním do štátov východnej Európy.napísal Li Kche-čchiang. Dodal, že úzka spolupráca Pekingu s východoeurópskymi štátmi je "výhodná pre vyvážený vývoj v rámci EÚ".EÚ, ktorú znepokojuje potenciálna dominantnosť Číny v strategických európskych priemyselných odvetviach, sa snaží prinútiť Peking, aby viac otvoril svoj trh zahraničným firmám a odstránil - z pohľadu Bruselu - nespravodlivé prekážky v obchode.Li Kche-čchiang tiež napísal, že Čína je pripravená úzko spolupracovať s Európou pri presadzovaní parížskej dohody o klíme, pri podpore trvalo udržateľného rozvoja aj zachovania medzinárodnej jadrovej dohody s Iránom a v boji proti terorizmu. Povedal tiež, že si chce vymeniť názory na reformu Svetovej obchodnej organizácie.EÚ je najväčším obchodným partnerom Číny. Nárast počtu prevzatých európskych firiem ich čínskymi rivalmi v kritických sektoroch a názor Bruselu, podľa ktorého Peking nedodržal svoj sľub vo veci voľného obchodu, komplikuje rokovania pred samitom.