Čína chce zakázať oblečenie, ktoré „zraňuje city čínskeho národa“

Návrh ľudia skritizovali

Jednostranné určenie priestupku

Zadržanie v minulosti

8.9.2023 (SITA.sk) - V Číne vyvolal diskusiu návrh zákona zakazujúceho prejavy a obliekanie „poškodzujúce ducha čínskeho ľudu“. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého v prípade, že zákon vstúpi do platnosti, budú môcť osoby uznané za vinné pokutovať alebo uväzniť. Návrh však zatiaľ nešpecifikuje, čo sa považuje za porušenie zákona.Používatelia sociálnych médií a právni experti v tejto súvislosti vyzvali na väčšiu zrozumiteľnosť, aby sa predišlo nadmernému vynucovaniu dodržiavania zákona.Zákon o odevoch vyvolal okamžitú odozvu verejnosti a mnohí ho na internete kritizovali ako prehnaný a absurdný. V sporných ustanoveniach sa navrhuje, aby ľudí, ktorí nosia alebo nútia iných nosiť oblečenie a symboly, ktoré „podkopávajú ducha alebo zraňujú city čínskeho národa“, mohli až na 15 dní zadržať a pokutovať až do výšky 5 000 jüanov. Rovnaký trest by hrozil aj tým, ktorí vytvoria alebo šíria články alebo prejavy, ktoré tak robia.Navrhované právne zmeny tiež zakazujú „urážanie, ohováranie alebo iné priestupky voči menám miestnych hrdinov a mučeníkov“, ako aj vandalizmus ich pamätných sôch.Používatelia na čínskom internete sa však v reakcii pýtali, ako môžu orgány presadzovania práva jednostranne určovať, kedy sú „zranené city“ národa.Právni experti tiež kritizovali vágne znenie zákona s tým, že by to mohlo viesť k jeho zneužívaniu. Profesorka práva na Čínskej univerzite politických vied a práva Čao Chung upozornila, že nedostatočná jasnosť by mohla viesť k porušovaniu osobných práv.„Čo ak má orgán presadzovania práva, zvyčajne policajt, osobný výklad ublíženia a iniciuje morálne odsúdenie iných nad rámec zákona,“ napísala v článku uverejnenom v stredu.Spomenula tiež prípad, ktorý sa vlani v Číne dostal na titulné strany novín, keď v meste Su-čou zadržali ženu oblečenú v kimone a obvinili ju z „vyvolávania hádok a provokovania problémov“, pretože mala na sebe japonský odev. Incident vtedy vyvolal pobúrenie na čínskych sociálnych médiách.Vyskytli sa však aj ďalšie príklady podobných zásahov. V marci tohto roku polícia zadržala ženu, ktorá si na nočnom trhu obliekla repliku japonskej vojenskej uniformy.Začiatkom minulého mesiaca zase ľudí, ktorí mali na sebe oblečenie s dúhovou potlačou, nevpustili na koncert taiwanskej speváčky Čchang Chuej-mej v Pekingu.BBC pripomína, že návrh zákona je len jedným z príkladov toho, ako sa čínsky prezident Si Ťin-pching od svojho nástupu do funkcie v roku 2012 snaží nanovo definovať, čo je vzorný čínsky občan.V roku 2019, napríklad, jeho Komunistická strana Číny vydala „morálne usmernenia“, ktoré obsahujú smernice, ako napríklad byť slušný, cestovať s nižšou uhlíkovou stopou a „veriť“ v Siho a stranu.