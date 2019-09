Čína chce zmierniť spor s USA, niektoré výrobky oslobodí od ciel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 13. septembra (TASR) - Čína oslobodí niektoré poľnohospodárske výrobky z USA od dodatočných ciel. Informovala o tom v piatok čínska oficiálna tlačová agentúra Sinchua. Ide o ďalší krok Pekingu na zmiernenie napätia v obchodnom spore s USA pred novým kolom rokovaní, ktoré sa uskutoční v októbri vo Washingtone.Aj Spojené štáty urobili zmierlivé gesto voči Číne. Prezident USA Donald Trump tento týždeň oznámil, že odložil zvýšenie ciel na ďalšie čínske výrobky do 15. októbra po tom, ako Čína v stredu (11. 9.) informovala, že oslobodí od cla 16 kategórií amerických produktov.Peking vo štvrtok (12. 9.) naznačil, že by mohol obnoviť nákupy agroproduktov z USA.Čína zaviedla v júli 2018 uvalila clá vo výške 25 % na poľnohospodárske výrobky USA, vrátane sójových bôbov a bravčového mäsa, v rámci odvety za americké clá na čínsky import. A od 1. septembra 2019 zvýšila colné sadzby na sójové bôby o ďalších 5 % a na bravčové mäso o 10 %.Čínske firmy pred dnešným oznámením o oslobodení sóje od cla kúpili vo štvrtok najmenej 10 nákladných lodí sójových bôbov z USA. To bol najväčší nákup minimálne od júna.Očakáva sa, že sa na budúci týždeň stretnú nižšie postavení americkí a čínski vyjednávači pred rokovaniami na vysokej úrovni začiatkom októbra.Prezident Trump vo štvrtok uviedol, že uprednostňuje komplexnú obchodnú dohodu s Čínou, nevylúčil však možnosť dočasnej zmluvy.