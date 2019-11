Čína diagnostikovala tretí prípad moru u človeka

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 18. novembra (TASR) - Číňanovi vo veku 55 rokov diagnostikovali bubonický, teda žľazový mor po tom, čo zabil a zjedol divo žijúceho králika. Ide o tretí prípad tejto choroby v Číne - prvé dva zistili v hlavnom meste Peking. Informovali o tom čínske úrady, na ktoré sa v pondelok odvolala tlačová agentúra AP.Zdravotnícky úrad autonómnej severočínskej oblasti Vnútorné Mongolsko, severne od Pekingu, v sobotu oznámil, že muža liečia v nemocnici v meste Chua-te.Vyšetrovatelia zistili, že pacient z vidieckej správnej jednotky (ajmag) Šilijn gol skonzumoval králika 5. novembra.V oznámení sa dodávalo, že v úzkom kontakte s mužom bolo 28 ľudí, ktorých umiestnili do karantény, ale u žiadneho sa neprejavila horúčka ani iné príznaky nákazlivého moru.V Pekingu diagnostikovali 12. novembra pľúcny mor dvom pacientom takisto pochádzajúcim z ajmagu Šilijn gol. Medzi týmito dvoma pacientmi a tretím prípadom nezistili žiadne epidemiologické spojenie.Mor je smrteľný až u 90 percent nakazených ľudí, ak nepodstupujú liečbu, ktorá sa uskutočňuje niekoľkými druhmi antibiotík. Pľúcny mor sa môže vyvinúť z bubonického (žľazového) a vyúsťuje do infekcie pľúc, ktorá spôsobuje skrátený dych, bolesti hlavy a kašeľ.Čína do veľkej miery mor odstránila, ale občas sú ešte hlásené prípady, prevažne medzi poľovníkmi, ktorí prichádzajú do kontaktu s blchami, teda prenášačmi baktérie Yersinia pestis. Posledná veľká známa epidémia moru bola v roku 2009, keď zomrelo niekoľko ľudí v meste C'-kche-tchan v provincii Čching-chaj na Tibetskej náhornej plošine.Čína od roku 2003 výrazne zlepšila zisťovanie a zvládanie infekčných chorôb. Práve v uvedený rok prepukla epidémia ťažkého akútneho respiračného syndrómu (SARS), ktorá si vyžiadala 774 úmrtí, väčšinou v Číne a Hongkongu. Peking najprv obviňovali zo zatajovania epidémie a z neochoty spolupracovať so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), vinou čoho sa choroba rozšírila aj mimo krajiny.Tento rok africký mor ošípaných zlikvidoval celé čriedy ošípaných v Číne a na ďalších miestach Ázie, čo spôsobilo nedostatok a vyššie ceny bravčového mäsa.