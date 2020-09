Čína hovorí o otvorenej provokácii. Predseda českého senátu odkazuje, že žiadnu čiaru neprekročil

Česi politiku jednej Číny neporušili

Taiwan nikam neodchádza

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.9.2020- Predseda českého Senátu Miloš Vystrčil sa stretol s taiwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen a ďalšími vládnymi predstaviteľmi. Počas štvrtkového stretnutia prezidentka posmrtne udelila vyznamenanie "úžasnému priateľovi", zosnulému predsedovi hornej komory českého parlamentu Jaroslavovi Kuberovi, ktorý sám plánoval cestu na Taiwan, ale v januári zomrel.Cchaj tiež vyzdvihla utorkový prejav Vystrčila v parlamente. Keď v čínštine povedal "som Taiwančan", dotkol sa podľa jej slov mnohých sŕdc. "Naše činy hovoria priateľom v Európe a na celom svete, či už Taiwancom alebo Čechom, nepodľahneme útlaku, odvážne sa vyjadríme, aktívne sa zúčastníme na medzinárodných záležitostiach a prispejeme svojimi schopnosťami," vyhlásila prezidentka ostrovnej krajiny.Vystrčil je na návšteve Taiwanu s takmer 90-člennou českou delegáciou, no to sa nepozdáva Pekingu, ktorý ho považuje za svoje územie a namieta proti akémukoľvek oficiálnemu kontaktu ostrova s inými štátmi. Čínske ministerstvo zahraničia si predvolalo českého veľvyslanca, ktorému povedali, že návšteva predstavuje "zjavnú podporu nezávislosti Taiwanu".Minister zahraničia Wang I v utorok návštevu českého politika označil za "otvorenú provokáciu". "Čína musí povedať lídrovi českého Senátu: prekročili ste čiaru," vyhlásil Wang."Nemám pocit, že som prekročil akúkoľvek červenú čiaru. Neurobili sme nič, čo by porušilo politiku jednej Číny," vyjadril sa vo štvrtok pre novinárov Vystrčil. "Každá krajina má právo interpretovať si princíp jednej Číny svojím spôsobom," dodal.Taiwanský minister zahraničia Joseph Wu zase povedal, že "Taiwan nikam neodchádza". "Taiwan sa snaží udržať si status quo a ten je, že Taiwan nepatrí Číne. Taiwanu vládnu jeho ľudia," upozornil šéf taiwanskej diplomacie.Vystrčil a Wu oznámili ďalšiu spoluprácu v oblasti podnikania, vedeckého výskumu a demokratickej výmeny. Predseda českého Senátu tiež oznámil vznik pracovnej skupiny v Česku venovanej spolupráci v oblasti hospodárstva a kybernetickej bezpečnosti.