Čína je ochotná vyriešiť spor s USA na princípe rovnosti

Singapur/Peking 3. augusta (TASR) - Spolupráca medzi Čínou a Spojenými štátmi je jedinou správnou voľbou a Čína je ochotná vyriešiť vzájomné rozdiely na princípe rovnosti. Vyhlásil to v piatok najvyšší čínsky diplomat Wang I.Wang I, ktorý hovoril s reportérmi po stretnutí s americkým ministrom zahraničných vecí Mikom Pompeom na okraj regionálneho summitu v Singapure, uviedol, že nediskutovali príliš konkrétne o obchodných otázkach.Vo štvrtok (2.8.) pritom Wang I upozornil USA, že ich snahy vyvíjať tlak na Čínu budú márne. A vyzval amerických politikov, ktorí majú na starosti obchod, aby sa "upokojili".Administratíva prezidenta Donalda Trumpa 10. júla oznámila, že uvažuje o zavedení 10-% ciel na tisíce čínskych výrobkov, od potravín, cez chemikálie a spotrebný tovar, nábytok, koberce, až po krmivo pre psov, pneumatiky pre automobily, bicykle, bejzbalové rukavice a kozmetické výrobky.Tento týždeň sa v agentúrach objavili správy, že Spojené štáty uvažujú o zvýšení plánovaných nových ciel na čínsky dovoz z 10 % na 25 %. Ich hodnota by tak dosiahla 200 miliárd USD (172,16 miliardy eur). Cieľom Washingtonu je vystupňovať tlak na Peking, aby od neho dosiahol ústupky.Tieto clá zatiaľ nie sú v platnosti, kým sa neskončí obdobie verejných pripomienok, ktoré bolo predĺžené do 5. septembra. Návrh na ich zvýšenie by mohol vystupňovať obchodný spor medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.