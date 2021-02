Čína je odhodlaná stať sa klimaticky neutrálnu ekonomiku, Matovič rozhodnutie krajiny víta

Kľúčová je infraštruktúra

Vyvážať budeme jahňacinu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.2.2021 (Webnoviny.sk) - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) pozitívne vníma rozhodnutie Číny naplniť cieľ stať sa klimaticky neutrálnou ekonomikou. Tiež víta príspevok Číny do portfólia dostupných celosvetových vakcín. Matovič sa v utorok 9. februára zúčastnil na virtuálnom samite formátu 17+1 Meeting Current Challenges and Strengthening Practical Cooperation, ktorý hostil čínsky prezident Si Ťin-pching . Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády SR.Slovensko podľa predsedu vlády považuje formát 17+1 za doplnkový a pevne ukotvený k dialógu na úrovni Európskej únie (EÚ) - Čína, „ktorý naďalej zostáva hlavným pilierom našej spolupráce”.Pre Slovensko je kľúčová najmä oblasť infraštruktúry, osobitne nákladná železničná doprava, ktorá aj vzhľadom na klimatické ambície rastie na význame. Ďalej veda, výskum a inovácie, kde aktivity Slovenska vyzdvihol aj samotný čínsky prezident.V neposlednom rade je to vývoz potravinárskych výrobkov, o ktorý sa aktívne usilujú všetky krajiny regiónu. Predseda vlády aj napriek rozdielom v histórii, tradíciách, hodnotách či prístupoch vyjadril nádej „pristupovať k spolupráci s otvorenou mysľou”. Kríza podľa neho prináša aj príležitosti.Samit na jednej strane potvrdil záujem o spoluprácu na multilaterálnej úrovni, na druhej strane intenzívne rezonovala otázka otvoreného a nediskriminovaného prístupu tovarov a služieb na čínsky trh pre krajiny strednej a východnej Európy, najmä v oblasti potravinárstva a poľnohospodárstva. Výsledkom samitu je aj dokument Cooperation between China and Central and Eastern European Countries Beijing Plan of Activities, ktorý zahŕňa súbor aktivít a iniciatív v rôznych sektoroch spolupráce.Podpis Protokolu o vývoze jahňacieho mäsa zo Slovenska do Číny umožní slovenským výrobcom vývoz ich výrobkov do Číny. Podpis protokolu podčiarkuje skutočnosť, že rok 2021 bude vo vzťahoch Číny a krajín strednej a východnej Európy rokom spolupráce v oblasti poľnohospodárskej diverzity.Formát 17+1 zahŕňa spoluprácu medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy – Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Českej republiky, Čiernej hory, Estónska, Grécka, Chorvátska, Litvy, Lotyšska, Severného Macedónska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Srbska.