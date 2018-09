Čína je pripravená na odvetu v prípade ďalších ciel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 17. septembra (TASR) - Čína je pripravená na odvetné kroky, ak americký prezident zrealizuje svoje hrozby a oznámi zavedenie dovozných ciel na čínsky tovar v ročnej hodnote 200 miliárd USD (171,10 miliardy eur). K tomu by podľa amerického denníka The Wall Street Journal mohlo dôjsť už v pondelok.povedal hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang, pričom dodal, žeČínska vláda podľa neho uprednostňuje riešenie obchodného konfliktu pred rokovaniami.V tejto súvislosti ale The Wall Street Journal uviedol, že Čína možno odmietne obchodné rokovania plánované v najbližších dňoch, ak Trump svoje hrozby zrealizuje. Denník citoval jedného zo zástupcov čínskej vlády, podľa ktorého jeho krajina nebude rokovaťRokovania navrhol americký minister financií Steven Mnuchin, pričom by sa mali začať okolo 20. septembra.Trump by mohol zavedenie nových ciel oznámiť už v pondelok, pričom by mali byť 10-percentné, a nie 25-percentné, ako americká administratíva zvažovala ešte začiatkom augusta. K zníženiu výšky cla došlo po posúdení pripomienok k návrhu na zavedenie spomínaných ciel, podľa The Wall Street Journal sa však môžu zvýšiť, ak sa Trump rozhodne, že Peking neplní požiadavky USA.Od júla zaviedli USA voči Číne dovozné clá na tovar v celkovej hodnote 50 miliárd USD, pričom Peking na to reagoval rovnakými krokmi. Na ďalšie clá na tovar až za 200 miliárd USD však už Čína bude mať problém adekvátne reagovať, nakoľko vývoz USA do Číny je podstatne nižší ako v opačnom smere. Uvažuje preto o iných formách odvety, podľa čínskych médií napríklad o obmedzeniach v oblasti vývozu, čo by narušilo dodávateľský reťazec amerických firiem.(1 EUR = 1,1689 USD)