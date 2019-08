Čína kritizuje Hastieho za prirovnanie Číny k nacistickému Nemecku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Canberra 8. augusta (TASR) - Čína ostro kritizovala výroky politika Austrálskej strany práce (ALP) Andrewa Hastieho, ktorý rozmáhajúci sa vplyv Číny v oblasti Tichomoria prirovnal k nacistickému Nemecku. Podľa Číny môžu takéto tvrdenia poškodiť vzájomné diplomatické vzťahy, napísala vo štvrtok agentúra DPA.Hastie - predseda vplyvného parlamentného výboru pre tajné služby a bezpečnosť - vo štvrtkovom vydaní denníka The Sydney Morning Herald prirovnal austrálsko-čínske vzťahy k situácii medzi Francúzskom a nacistickým Nemeckom v 40. rokoch 20. storočia.napísal Hastie.V nasledujúcom desaťročí bude Austrália podľa neho čeliť najväčším výzvam v oblasti ekonomiky a národnej bezpečnosti práve v súvislosti s rastom Číny.uviedla vo svojom vyhlásení čínska ambasáda v Canberre.Austrálsky premiér Scott Morrison význam týchto vyjadrení zľahčil tým, že Hastie nie je členom vlády, a dodal, že. Podľa jeho slov to nebude mať negatívny dosah na vzťahy Austrálie s Čínou.Ako poznamenala DPA, Austrália sa zmieta v snahe vyvážiť vzťahy so svojím najväčším obchodným partnerom Čínou a Spojenými štátmi, ktoré sú jej najbližším strategickým spojencom.