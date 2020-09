Čína kritizuje zámer USA zaradiť na čierny zoznam najväčšieho čínskeho výrobcu čipov

Ťažší prístup k americkým komponentom

Akcie klesli skoro o štvrtinu

7.9.2020 (Webnoviny.sk) - Čína kritizovala vládu USA pre potenciálne reštrikcie pri predaji amerických komponentov pre čínsku spoločnosť Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), ktorá je najväčším čínskym výrobcom čipov.Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí v pondelok Washington obvinil z "bezohľadnej hegemónie" a dodal, že Peking "rozhodne odmieta" takéto kroky."Je to nielen porušenie pravidiel medzinárodného obchodu, globálneho priemyselného reťazca, dodávateľského reťazca a reťazca tvorby hodnôt, ale tiež to poškodzuje národné záujmy a obraz samotných USA," uviedol hovorca. Informuje o tom portál cnbc.com.Americké ministerstvo obrany v sobotu oznámilo, že uvažuje o zaradení SMIC na takzvaný čierny zoznam ministerstva obchodu, čo tejto firme sťaží získavanie komponentov produkovaných v USA.Administratíva prezidenta Donalda Trumpa má údajne obavy, že spoločnosť SMIC pomáha čínskej armáde.SMIC to poprela a označila takéto tvrdenia za "nepravdivé vyhlásenia a falošné obvinenia". Hodnota akcií SMIC v pondelok na hongkonskej burze oslabila o viac ako 23 percent.