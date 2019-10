Čína má výmenou za dovoz agrovýrobkov z USA žiadať zrušenie ciel

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. októbra (TASR) - Najvyšší predstavitelia obchodu z americkej a čínskej strany budú v piatok rokovať o zvýšení nákupu amerických agroproduktov zo strany Číny, Peking však za to bude požadovať zrušenie niektorých plánovaných aj existujúcich amerických dovozných ciel. Uviedli to pre agentúru Reuters zdroje oboznámené so situáciou.Americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer, americký minister financií Steven Mnuchin a na druhej strane čínsky vicepremiér Liou Che sa v telefonickom rozhovore pokúsia zmierniť 16 mesiacov trvajúci obchodný spor. Ten zasiahol finančné trhy, narušil dodávateľské siete a spomaľuje tempo rastu svetovej ekonomiky.uviedli zdroje.Trump zatiaľ ustúpil iba čiastočne, vďaka čomu sa 15. októbra nezvýšili dovozné clá na čínske produkty v hodnote 250 miliárd USD (224,66 miliardy eur) ročne. Urobil tak po prísľube Pekingu, že sa zvýši dovoz agroproduktov z USA do Číny, zlepší prístup na čínsky trh finančných služieb a zvýši ochrana duševného vlastníctva.Peking však podľa dvoch zdrojov z USA plánuje požadovať, aby Washington zrušil aj svoje plány zaviesť od 15. decembra clá na tovary v hodnote 156 miliárd USD. Tie sa majú týkať mobilných telefónov, laptopov či hračiek. Minister financií Mnuchin minulý týždeň v tejto súvislosti povedal, že o týchto clách sa ešte nerozhodlo, dodal však, žeČína však môže žiadať aj o zrušenie 15-percentných dovozných ciel, ktoré Američania zaviedli od 1. septembra na čínske tovary za 125 miliárd USD, dodal jeden zo zdrojov. Trump o týchto clách rozhodol po neúspešnom kole rokovaní, čo znamenalo, že USA začali uplatňovať sankčné clá takmer na celý čínsky dovoz do USA, ktorý ročne dosahuje okolo 550 miliárd USD.dodal zdroj.(1 EUR = 1,1128 USD)