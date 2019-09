Čína možno obnoví nákupy amerických agroproduktov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 12. septembra (TASR) - Čína by mohla obnoviť nákupy agroproduktov z USA. Oznámilo to vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu, čo je ďalší z krokov v poslednom období, ktoré signalizujú zmierňovanie napätia medzi najväčšími ekonomikami sveta. Informovala o tom agentúra DPA.Ako uviedol hovorca čínskeho ministerstva obchodu Kao Feng, čínske spoločnosti sa začali informovať na ceny amerických agroproduktov vrátane sójových bôbov a bravčového mäsa. Ich nákup je od začiatku augusta pozastavený.Peking minulý mesiac informoval, že zastavuje nákup poľnohospodárskych produktov z USA ako odvetu za nové dovozné clá zo strany Washingtonu. Cieľom odvetného opatrenia bolo zasiahnutie významnej skupiny voličov amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v prezidentských voľbách 2016 získal vysokú podporu práve od farmárov.Najnovšia správa prišla z Číny iba pár hodín po tom, ako Trump oznámil, že plánované zvýšenie dovozných ciel na čínske výrobky v hodnote 250 miliárd USD (227,21 miliardy eur) ročne odloží o dva týždne. Nové clá zvýšené z 25 % na 30 % tak do platnosti vstúpia namiesto 1. októbra až 15. októbra.Trump to označil zapred blížiacimi sa rokovaniami s Pekingom. Ako uviedol, "(1 EUR = 1,1003 USD)