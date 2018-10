Čína musí nájsť rovnováhu medzi rastom, rizikami a fiškálnou politikou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 21. októbra (TASR) - Čína musí nájsť rovnováhu medzi potrebou stabilného hospodárskeho rastu, zvládaním rizík a rozvážnou a neutrálnou menovou politikou. Vyplynulo to zo stretnutia popredných ekonomických a finančných odborníkov vlády.Údaje zverejnené v piatok 19. októbra ukázali, že druhá najväčšia ekonomika sveta rastie najpomalším tempom od globálnej finančnej krízy z roku 2009. Podčiarkuje to výzvy pre krajinu v rámci vyostreného obchodného sporu s USA a v období stagnujúceho vnútorného dopytu.Vládna Komisia pre finančnú stabilitu a rozvoj mala v sobotu (20.10.) mimoriadne zasadnutie, aby prediskutovala obranu proti finančným rizikám. Členovia komisie sa zhodli, že Čína musí nájsť rovnováhu medzi rastom, rizikami a silným bankovým dohľadom.Čína v posledných mesiacoch postupne uvoľňovala menovú a fiškálnu politiku, aby podporila rast. Centrálna banka začiatkom októbra oznámila už štvrté tohtoročné zmiernenie pravidiel pre povinné rezervy, aby znížila úverové náklady. Vláda zas signalizovala, že zvýši výdavky na infraštruktúru.Úrady v poslednom období zdôraznili potrebu zabezpečiť finančnú podporu pre malé podniky. Komisia sa zameria na vyriešenie finančných problémov malých podnikov a súkromného sektora. Podľa nej úvery pre sľubné firmy, ktoré majú krátkodobé ťažkosti, by sa nemali okamžite zamietať.