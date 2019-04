Čína nariadila členom vládnucej strany oslavovať politické narodeniny

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Peking 6. apríla (TASR) - Čínska vládnuca komunistická strana nariadila svojim členom, aby oslavovali svoje; deň, v ktorý vstúpili do strany. Informoval o tom v piatok denník The Guardian.vyhlásil disciplinárny výbor strany.uviedol výbor, ktorý špecifikoval aj to, ako si majú kádre pripomínať túto udalosť.Výbor odporúča členom strany opakovať si prísahu, ktorú zložili pri vstupe, zúčastňovať sa na vzdelávaní a dobrovoľníckej činnosti, ako aj zistiť svoje nedostatky a čo najskôr ich napraviť.Politické narodeniny sú podľa disciplinárneho výboru pre každého straníka príležitosťou na dobitie síl.uviedol výbor a zdôraznil, že oslavy politických narodenín by sa nemali stať byrokratickou formalitou, ale mali by byťS príchodom čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga do čela krajiny sa vládni a štátni činitelia vo vzrastajúcej miere sústreďujú na ideologické vzdelávanie a lojálnosť k systému.Členovia strany si musia stiahnuť aplikáciu na študovanie myšlienok Si Ťin-pchinga a ďalších straníckych materiálov. Webová stránka komunistickej strany vo štvrtok zverejnila pokyny pre členov, ako a kedy majú nosiť stranícky odznak.