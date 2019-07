Čína navrhla Indii spoločný výskum Mesiaca

Indická vesmírna agentúra ISRO vypustila v pondelok 22. júla 2019 k Mesiacu kozmickú loď Čandraján-2, pozostávajúcu z lunárneho orbiteru, pristávacieho modulu a roveru. Na snímke z videozáznamu štart rakety z kozmodrómu Šríharikóta, nachádzajúceho sa na ostrove ležiacom neďaleko pobrežia juhoindického štátu Ándhrapradéš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 23. júla (TASR) - Čína privítala úspešné vypustenie druhej indickej vesmírnej misie zameranej na prieskum Mesiaca a je pripravená na spoločné skúmanie tohto vesmírneho telesa s Indiou. Informovala o tom v utorok tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na hovorkyňu čínskeho ministerstva zahraničných vecí.Indická vesmírna agentúra ISRO vypustila v pondelok k Mesiacu kozmickú loď Čandraján-2 pozostávajúcu z lunárneho orbiteru, pristávacieho modulu a roveru.uviedla hovorkyňa čínskeho rezortu diplomacie.Kozmická loď Čandraján-2 má dosiahnuť povrch Mesiaca do 6. septembra. Ide o pokračovanie projektu, ktorý sa začal vypustením kozmickej lode Čandraján-1 v roku 2008. Tentoraz je však misia omnoho zložitejšia. India dúfa, že sa vďaka nej stane štvrtou krajinou sveta - popri Rusku, Spojených štátoch a Číne -, ktorej sa podarilo uskutočniť mäkké pristátie na mesačnom povrchu.India do prípravy misie investovala 150 miliónov dolárov a všetky jej súčasti vyvinula svojpomocne. Prieskumné vozidlo sa bude pohybovať po Mesiaci približne 14 dní. Má zhromažďovať údaje o vode, mineráloch, skalných útvaroch či o otrasoch mesačného povrchu a na Zem posielať získané dáta a fotografie.Prvá indická lunárna sonda, Čandraján-1, odštartovala v roku 2008 a bola navedená na obežnú dráhu okolo Mesiaca, kde operovala zhruba dva roky. Indický premiér Naréndra Módí avizoval, že jeho krajina vyšle do roku 2022 k Mesiacu misiu s posádkou.