Čína nemá informácie o príchode americkej delegácie

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 16. mája (TASR) - Čínao plánovanej návšteve amerického tímu v Pekingu, kde by pokračoval v rozhovoroch v čase rastúceho napätia medzi oboma krajinami. Uviedlo to vo štvrtok čínske ministerstvo obchodu.Americký minister financií Steven Mnuchin v stredu (15. 5.) povedal v Senáte výboru pre rozpočet, že pravdepodobne odcestuje do Pekingu v blízkej budúcnosti, aby pokračoval v obchodných rozhovoroch.Čína a USA ukončili minulotýždňové kolo rokovaní o obchode s oznámením, že v nich budú pokračovať aj napriek tomu, že americký prezident Donald Trump zvýšil clá na dovoz tovarov z Číny v hodnote 200 miliárd USD (178,84 miliardy eur) od 10. mája na 25 % z 10 %.Trumpova administratíva pokračuje tiež v plánoch na zavedenie represívnych ciel aj na zvyšný čínsky tovar, čím by sa colné poplatky vzťahovali takmer na celý čínsky import do USA. Okrem toho USA zakázali domácim firmám predávať kľúčové komponenty čínskemu technologickému gigantu Huawei.uviedol hovorca ministerstva obchodu Kao Feng.(1 EUR = 1,1183 USD)