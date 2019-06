Čína nepotvrdila rokovania svojho prezidenta s Trumpom na samite G20

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 10. júna (TASR) - Čína je otvorená ďalším obchodným rokovaniam s Washingtonom, ale nemá čo oznámiť o možnom stretnutí čínskych a amerických lídrov na júnovom samite skupiny G20.Americký prezident Donald Trump opakovane povedal, že sa chystá stretnúť s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom na samite v Osake koncom júna, ale Čína to nepotvrdila.Minister financií USA Steven Mnuchin v sobotu (8. 6.) skonštatoval, že stretnutie lídrov má nejaké paralely s predchádzajúcim samitom v Buenos Aires vlani v decembri.Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Keng Šuang však v pondelok na tlačovej konferencii Pekingu nepotvrdil takéto stretnutie, aj keď si Čína podľa neho všimla, že americká strana v ostatnom čase viackrát vyjadrila nádej na stretnutie prezidentov oboch krajín. „Ak bude o tom niečo konkrétne, Čína to včas zverejní,“ povedal hovorca.Pokiaľ ide o obchodný spor a rozhovory o ňom, pozícia Číny je veľmi jasná, dodal Keng Šuang. Peking podľa neho nechce spor o obchod, ale zároveň sa ho nebojí. Uviedol tiež, že ak je americká strana ochotná diskutovať s Čínou na princípe rovnosti, má dvere v Pekingu otvorené. Ale ak trvá na eskalácii obchodného sporu, Čína bude pevne reagovať a bojovať až do konca.Tohtoročný samit 20 najväčších ekonomík sveta, skupiny G20, sa uskutoční 28. - 29. júna v japonskej Osake. Trump sa medzitým pripravuje na zavedenie 25-percentných ciel na prakticky všetok čínsky dovoz, ktorý doteraz nebol ovplyvnený obchodným sporom oboch krajín. Vzťahovali by sa na celú škálu spotrebného tovaru vrátane mobilných telefónov, počítačov a oblečenia.Trump minulý týždeň vo Francúzsku povedal, že po stretnutí s čínskym prezidentom sa rozhodne, či bude pokračovať s clami.Vlaňajší samit G20 v Buenos Aires pripravil pôdu na rozhovory o ukončení obchodného sporu dvoch najväčších ekonomík sveta, ktoré trvali päť mesiacov. Začiatkom mája však stroskotali. USA totiž obvinili čínsku stranu z odkladania prijatých záväzkov. Trump 10. mája prudko zvýšil clá na čínsky tovar v hodnote 200 miliárd USD (177,41 miliardy eur) na 25 % z 10 %. K tomuto zvýšeniu malo pôvodne dôjsť už v januári, ale Trump ho po stretnutí v Buenos Aires odložil.Odvtedy si obe strany vymieňajú akurát hrozby, najmä po tom, čo Spojené štáty zakázali svojim firmám obchodovať s Huawei Technologies.