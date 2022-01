Čína obmedzila vzťahy s Litvou, Lexmann upozorňuje na rastúcu agresivitu komunistov

Čína porušuje medzinárodné pravidlá

Komunisti oslabujú Európu

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) na čele s Miriam Lexmann (KDH/EPP) dôrazne odsudzujú politický a ekonomický nátlak Číny na Litvu a listom vyzývajú čelných predstaviteľov Európskej únie (EÚ) na vyjadrenie podpory tejto pobaltskej krajine konkrétnymi skutkami a nevyhnutnou pomocou. V tlačovej správe o tom informoval Peter Kravčák z Kancelárie europoslankyne Lexmann.Podľa europoslankyne je agresívna rétorika predstaviteľov Číny v kombinácii s nevysvetlenými závažnými opatreniami voči Litve odsúdeniahodná.„Tieto opatrenia sa stali de facto sankciami, keďže zakazujú litovským produktom a produktom, ktoré obsahujú komponenty vyrobené v Litve, vstúpiť na čínsky trh,“ spresňuje. List podporilo 40 ďalších poslancov EP, ktorí vyzývajú na väčšiu ochranu jednotného trhu.Europoslanci v liste konštatujú, že Čína robí tieto kroky bez toho, aby boli podporené akýmkoľvek legislatívnym konaním, že neboli vopred ohlásené a porušujú všetky medzinárodné pravidlá stanovené Svetovou obchodnou organizáciou.„Takýto ekonomicko-politický nátlak ohrozuje základné princípy jednotného európskeho trhu a preto na nich EÚ musí reagovať jednotne,“ pripomína Lexmann. Europoslankyňa je presvedčená, že nekonanie v tejto veci Čínu povzbudí k tomu, aby tak v budúcnosti konala znova.„Môže sa to stať aj Slovensku. Týmto totiž umožníme čínskym komunistom, aby ďalej oslabovali jednotu Európy a pokračovali v politike štýlu rozdeľuj a panuj,“ zdôraznila poslankyňa EP.Litva ako člen Európskej únie utužuje čoraz viac svoje ekonomické vzťahy s Taiwanom, ostrovným štátom, ktorého existenciu Čína spochybňuje a nárokuje si ho.Napätie vyvrcholilo otvorením veľvyslanectva Taiwanu v litovskej metropole Vilnius. Peking z tohto dôvodu od novembra 2021 obmedzil dovoz z Litvy a aj vzájomné ekonomické kontakty. To znepokojuje litovských podnikateľov, ktorí nemôžu do Číny vyvážať a prichádzajú tak o zisky.